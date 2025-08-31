ژاپن و سازمان ملل متحد طرح کمکی با تمرکز بر بازسازی زیرساخت‌های ضروری در حلب و حمص را امضا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری کیودو روز یکشنبه گزارش داد که ژاپن ۵.۵ میلیون دلار برای پروژه‌ای جهت بهبود شرایط زندگی در سوریه به برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) ارائه خواهد کرد.

در ۱۲ آگوست (۲۱ مرداد)، ژاپن و سازمان ملل متحد برای کمک به مردم جنگ‌زده سوریه، طرحی کمکی با تمرکز بر بازسازی زیرساخت‌های ضروری در حلب و حمص، دو منطقه از آسیب‌دیده‌ترین مناطق سوریه امضا کردند. این ابتکار که توسط وزارت امور خارجه ژاپن اعلام شد محله‌های فقیرنشین و سکونتگاه‌های غیررسمی را هدف قرار می‌دهد.

این وزارتخانه اعلام کرد با توجه به «وضعیت وخیم انسانی» سوریه و بازگشت پناهندگان، فراهم کردن شرایط زندگی امن به یک «مسئله فوری» تبدیل شده است. سازمان ملل متحد در نایروبی خاطرنشان کرد که سال‌ها درگیری، این مناطق را از دسترسی به خدمات اولیه مانند آب، برق و بهداشت محروم کرده است.

این سازمان مستقر در نایروبی اعلام کرد که تا ماه ژوئیه، بیش از ۷۴۶۰۰۰ سوری از کشور‌های همسایه به همراه ۱.۵ میلیون آواره داخلی بازگشته‌اند و افزود که این پروژه «به طور مستقیم بیش از ۸۱۰۰۰ نفر را بهره‌مند خواهد کرد.»

طبق گزارش سازمان ملل متحد در نایروبی، پیش از آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱، سکونتگاه‌های غیررسمی حدود ۴۰٪ از جمعیت شهری سوریه را در خود جای داده بودند.

طبق گزارش وزارت امور خارجه ژاپن، تقریباً ۱۶.۵ میلیون نفر از ۲۳.۲ میلیون نفر جمعیت سوریه در حال حاضر به کمک نیاز دارند.

ژاپن، یکی از اهداکنندگان کلیدی برای بهبود اوضاع سوریه، از سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۱ میلیون دلار برای پروژه‌های سازمان ملل متحد در حمایت از جوامع آسیب‌پذیر تأمین کرده است.

برچسب ها: جنگ سوریه ، سازمان ملل
خبرهای مرتبط
یک کاروان نظامی اسرائیلی از جولان وارد خاک سوریه شد
مسیر زمینی ترکیه به سوریه پس از ۱۳ سال دوباره باز شد
هشدار سرهنگ صهیونیستی درباره بازیابی قدرت حزب‌الله
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرشایمر: ایرانی‌ها اسرائیل را ترکاندند
رئیس شورای عالی سیاسی یمن: از زخم‌هایمان پیروزی خواهیم ساخت
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی بازگرداندن جسد یک اسیر دیگر از غزه شد
تلاش ایران برای بازآرایی نظم منطقه قفقاز
ادعای منابع غیررسمی از شهادت ابوعبیده در حمله اسرائیل به غزه
آغاز سفر چهار روزه پوتین به چین
آمریکا به دنبال نفوذ پنهانی در گرینلند است!
حماس برای اولین بار تصاویری از رهبران شهید خود را منتشر کرد
رسوایی افشای مامور سیا؛ جدال تازه در قلب اطلاعات آمریکا
نشست شانگهای در آستانه رژه نظامی چین؛ نمایش قدرت اوراسیایی
آخرین اخبار
ژاپن به بازسازی زیرساخت‌های ضروری سوریه کمک می‌کند
سازمان همکاری شانگهای به ارتقای نظم و سیستم حکمرانی جهانی عادلانه‌تر کمک می‌کند
شی جین پینگ در بحبوحه تعرفه‌های آمریکا بر کالا‌های هندی با مودی دیدار کرد
ونزوئلا به آمریکا هشدار داد: «از سواحل ما دور بمانید»
ادعای اسرائیل درباره هدف قرار دادن سایت حزب الله
بازدید از مواکب اسکان زائران افغانستانی در مشهد
جاماندگان اربعین حسینی میهمان امام رئوف + فیلم
شهرک جدید اسرائیلی در مکانی استراتژیک در کرانه باختری اشغالی راه اندازی شد
بیانیه مجمع جهانی بیداری اسلامی در محکومیت تجاوز به یمن و شهادت نخست‌وزیر این کشور
تلاش ایران برای بازآرایی نظم منطقه قفقاز
چین و ارمنستان مشارکت استراتژیک برقرار می‌کنند
ادعای منابع غیررسمی از شهادت ابوعبیده در حمله اسرائیل به غزه
غرب اوکراین را فدا می‌کند تا مانع بهبود روابط آمریکا با روسیه شود
مکزیکی ها برای ۱۳۰ هزار مفقودی در این کشور تظاهرات کردند
ترامپ بیش از ۵۰۰ شغل در «صدای آمریکا» حذف می‌کند
مجارستان: اروپا برای جنگ طولانی آماده می‌شود نه صلح
انحراف قطار مسافری در مصر؛ حداقل ۳ کشته و ۹۴ زخمی
ناوگان امدادی با حضور گرتا تونبرگ عازم غزه می‌شود
هشدار آنروا درباره محرومیت ۶۶۰ هزار کودک غزه از تحصیل
اولین حضور دیپلماتیک چندجانبه رهبر کره شمالی در چین
تظاهرات هزاران نفر در سراسر اراضی اشغالی علیه نتانیاهو
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر ایالت نوادا آمریکا را لرزاند
رسوایی افشای مامور سیا؛ جدال تازه در قلب اطلاعات آمریکا
بلومبرگ: اتحادیه اروپا درحال بررسی اصلاحاتی در روند تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی خود است
وزیر خارجه نروژ: محکوم کردن جنایت‌های اسرائیل کافی نیست
آغاز سفر چهار روزه پوتین به چین
فرانسه و آلمان خواستار آتش بس فوری در نوار غزه شدند
درخواست پنج سناتور آمریکایی برای ارسال کمک‌های فوری برای مردم غزه
دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا: راه حل نظامی در غزه ممکن نیست
نشست شانگهای در آستانه رژه نظامی چین؛ نمایش قدرت اوراسیایی