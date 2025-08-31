باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری کیودو روز یکشنبه گزارش داد که ژاپن ۵.۵ میلیون دلار برای پروژه‌ای جهت بهبود شرایط زندگی در سوریه به برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) ارائه خواهد کرد.

در ۱۲ آگوست (۲۱ مرداد)، ژاپن و سازمان ملل متحد برای کمک به مردم جنگ‌زده سوریه، طرحی کمکی با تمرکز بر بازسازی زیرساخت‌های ضروری در حلب و حمص، دو منطقه از آسیب‌دیده‌ترین مناطق سوریه امضا کردند. این ابتکار که توسط وزارت امور خارجه ژاپن اعلام شد محله‌های فقیرنشین و سکونتگاه‌های غیررسمی را هدف قرار می‌دهد.

این وزارتخانه اعلام کرد با توجه به «وضعیت وخیم انسانی» سوریه و بازگشت پناهندگان، فراهم کردن شرایط زندگی امن به یک «مسئله فوری» تبدیل شده است. سازمان ملل متحد در نایروبی خاطرنشان کرد که سال‌ها درگیری، این مناطق را از دسترسی به خدمات اولیه مانند آب، برق و بهداشت محروم کرده است.

این سازمان مستقر در نایروبی اعلام کرد که تا ماه ژوئیه، بیش از ۷۴۶۰۰۰ سوری از کشور‌های همسایه به همراه ۱.۵ میلیون آواره داخلی بازگشته‌اند و افزود که این پروژه «به طور مستقیم بیش از ۸۱۰۰۰ نفر را بهره‌مند خواهد کرد.»

طبق گزارش سازمان ملل متحد در نایروبی، پیش از آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱، سکونتگاه‌های غیررسمی حدود ۴۰٪ از جمعیت شهری سوریه را در خود جای داده بودند.

طبق گزارش وزارت امور خارجه ژاپن، تقریباً ۱۶.۵ میلیون نفر از ۲۳.۲ میلیون نفر جمعیت سوریه در حال حاضر به کمک نیاز دارند.

ژاپن، یکی از اهداکنندگان کلیدی برای بهبود اوضاع سوریه، از سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۱ میلیون دلار برای پروژه‌های سازمان ملل متحد در حمایت از جوامع آسیب‌پذیر تأمین کرده است.