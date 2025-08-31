باشگاه خبرنگاران جوان - علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دومین جلسه ستاد بازسازی به ریاست معاون اول دولت چهاردهم هفته گذشته برگزار شد. در این جلسه مشخص شد رژیم صهیونیستی به ۸۴۱۳ واحد مسکونی در تهران و ۲۰۲۱ واحد در کشور از منازل شهروندان عادی آسیب زده است!
مهمترین دغدغه دکتر عارف با تاکید رئیسجمهور پزشکیان بازسازی هرچه سریعتر منازل هموطنان آسیبدیده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جبران خسارات به واحدهای صنعتی و تولیدی با هدف جلوگیری از آسیب به تولید کشور است.»