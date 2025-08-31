پذیرش ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر توسط اورژانس اجتماعی

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت هفته دولت و سالروز تأسیس اورژانس اجتماعی، مراسم تجلیل از فعالان این حوزه امروز صبح با حضور جمعی از مدیران و معاونان بخش اجتماعی کشور در ستاد بهزیستی برگزار شد.
محسن کرمانی، معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، با مرور ۲۶ سال فعالیت این حوزه گفت: اورژانس اجتماعی بعد از ۲۶ سال از نهال نوپا به نهالی استوار تبدیل شده است. مرور مسیر پرپیچوخم این ۲۶ سال باعث مباهات ماست.
وی در تشریح روند توسعه اورژانس اجتماعی افزود: نخستین اقدام، تأسیس اولین مرکز اورژانس اجتماعی در تاریخ ۱۳۷۸/۰۶/۰۸ در یزد بود. در آن زمان موضوعاتی، چون خودکشی هنوز محل بحث جدی نبود. دومین اقدام در سال ۱۳۸۰ با اختصاص شماره ۱۲۳ به اورژانس اجتماعی انجام شد. در سال ۱۳۸۷ نیز ونهای آمبولانس اورژانس اجتماعی شکل گرفتند.
کرمانی ادامه داد: پس از آن، آئیننامه فوریتهای اجتماعی به تصویب رسید. این در حالی است که بین برنامههای اجتماعی، تنها یک یا دو برنامه دارای آئیننامه هستند و با این تصویب، اورژانس اجتماعی به رسمیت شناخته شد. گام بعدی، اجرای ماده ۸۰ قانون بود که بر اساس آن در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر، اورژانس اجتماعی دایر شد و بهتدریج پهنه کشور را دربر گرفت. در سال ۱۳۹۹ نیز قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید که تنها حوزه مورد اعتماد در اجرای آن، اورژانس اجتماعی بود.
معاون اورژانس اجتماعی به آمارهای جدید این حوزه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳۱ خط ۱۲۳ فعال است. همچنین ۴۲۲ خودرو، ۴۸۴ مرکز و ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر پذیرش تا به امروز ثبت شده است.
کرمانی افزود: بسیاری از سازمانها تلاش کردند برنامههای خود را بهعنوان کار فوقالعاده معرفی کنند، اما برای چنین عنوانی وجود چهار شاخص ضروری است؛ نخست جامعیت، دوم فراگیری که شبکه اورژانس اجتماعی گستردهترین شبکه خدماتدهی اجتماعی است که تمامی خدمات آن رایگان است، سوم پایداری که برخلاف بسیاری از برنامهها که مقطعی هستند، اورژانس اجتماعی ۲۶ سال است که مستمر خدمات ارائه میدهد و چهارم اثربخشی که همه این موارد را اورژانس اجتماعی در بر دارد.
منبع: مهر