پذیرش ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر توسط اورژانس اجتماعی

معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرد: ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر پذیرش تا به امروز توسط اورژانس اجتماعی ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت هفته دولت و سالروز تأسیس اورژانس اجتماعی، مراسم تجلیل از فعالان این حوزه امروز صبح با حضور جمعی از مدیران و معاونان بخش اجتماعی کشور در ستاد بهزیستی برگزار شد.

محسن کرمانی، معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، با مرور ۲۶ سال فعالیت این حوزه گفت: اورژانس اجتماعی بعد از ۲۶ سال از نهال نوپا به نهالی استوار تبدیل شده است. مرور مسیر پرپیچ‌وخم این ۲۶ سال باعث مباهات ماست.

وی در تشریح روند توسعه اورژانس اجتماعی افزود: نخستین اقدام، تأسیس اولین مرکز اورژانس اجتماعی در تاریخ ۱۳۷۸/۰۶/۰۸ در یزد بود. در آن زمان موضوعاتی، چون خودکشی هنوز محل بحث جدی نبود. دومین اقدام در سال ۱۳۸۰ با اختصاص شماره ۱۲۳ به اورژانس اجتماعی انجام شد. در سال ۱۳۸۷ نیز ون‌های آمبولانس اورژانس اجتماعی شکل گرفتند.

کرمانی ادامه داد: پس از آن، آئین‌نامه فوریت‌های اجتماعی به تصویب رسید. این در حالی است که بین برنامه‌های اجتماعی، تنها یک یا دو برنامه دارای آئین‌نامه هستند و با این تصویب، اورژانس اجتماعی به رسمیت شناخته شد. گام بعدی، اجرای ماده ۸۰ قانون بود که بر اساس آن در شهر‌های بالای ۵۰ هزار نفر، اورژانس اجتماعی دایر شد و به‌تدریج پهنه کشور را دربر گرفت. در سال ۱۳۹۹ نیز قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید که تنها حوزه مورد اعتماد در اجرای آن، اورژانس اجتماعی بود.

معاون اورژانس اجتماعی به آمار‌های جدید این حوزه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳۱ خط ۱۲۳ فعال است. همچنین ۴۲۲ خودرو، ۴۸۴ مرکز و ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر پذیرش تا به امروز ثبت شده است.

کرمانی افزود: بسیاری از سازمان‌ها تلاش کردند برنامه‌های خود را به‌عنوان کار فوق‌العاده معرفی کنند، اما برای چنین عنوانی وجود چهار شاخص ضروری است؛ نخست جامعیت، دوم فراگیری که شبکه اورژانس اجتماعی گسترده‌ترین شبکه خدمات‌دهی اجتماعی است که تمامی خدمات آن رایگان است، سوم پایداری که برخلاف بسیاری از برنامه‌ها که مقطعی هستند، اورژانس اجتماعی ۲۶ سال است که مستمر خدمات ارائه می‌دهد و چهارم اثربخشی که همه این موارد را اورژانس اجتماعی در بر دارد.

منبع: مهر

برچسب ها: اورژانس اجتماعی ، سازمان بهزیستی
خبرهای مرتبط
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
سازمان بهزیستی به‌عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی معرفی شد
بازدید استاندار تهران و رئیس بهزیستی استان از مرکز نگهداری و توانبخشی امام علی (ع)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
همسرم به بهانه آرایشگری مرا سرکیسه می کرد
محکومیت ۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس و انفصال از مشاغل دولتی
بازگشت ۷۰ درصد اتباع با خانواده‌شان/ برنامه خروج ۸۰۰ هزار نفر دیگر
معمای مرگ مرد میانسال در خانه خالی
سامانه سبب پلیس چیست؟ + فیلم
هشدار سازمان بازرسی به وزارت بهداشت/ دریافت کپی مدارک هویتی بیماران خلاف قانون است
اولین مرحله کشف وسایل نقلیه؛ کشف ۷۶۰ دستگاه خودرو و موتور سیکلت سرقتی
طرح جامع ترافیک تهران اشکالات فراوان دارد/ پلاک دات‌وان‌ها اصلاح شد
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسیله نقلیه در پایتخت
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در تهران
آخرین اخبار
مدیران هنوز آدرس دفتر خود را یادنگرفته‌اند که تغییر می‌کنند
دستگیری صیاد متخلف در پارک ملی لار
چراغ‌های راهنمایی تهران دوباره خاموش شدند + فیلم
توزیع حدود ۷ میلیون وعده غذای گرم در پویش اطعام حسینی
آغاز طرح ساماندهی ۲۵٠ دستفروش محور ۱۵خرداد
کشف انواع لوازم تاسیسات قاچاق در انبار راه آهن
محسنی اژه‌ای: یمنی‌ها رژیم صهیونی و آمریکا را به ستوه آورده‌اند
پذیرش ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر توسط اورژانس اجتماعی
عملیات تعریض محور شهید زندیه به میرهاشم سرعت گرفت
اولین مرحله کشف وسایل نقلیه؛ کشف ۷۶۰ دستگاه خودرو و موتور سیکلت سرقتی
سامانه سبب پلیس چیست؟ + فیلم
نشاط اجتماعی در اولویت رئیس کمیته اجتماعی و ورزش شورا
بازگشت ۷۰ درصد اتباع با خانواده‌شان/ برنامه خروج ۸۰۰ هزار نفر دیگر
افزوده شدن ۱۲ هزار تاکسی جدید به ناوگان کشور
۳ روش انجام معامله املاک دارای اسناد مالکیت حدنگار سبز رنگ
همسر شهید علیمحمدی: منافقین عامل انجام کار‌های کثیف کشور‌های غربی هستند
طرح جامع ترافیک تهران اشکالات فراوان دارد/ پلاک دات‌وان‌ها اصلاح شد
ضوابط ثبت‌نام مشمولان غیرغایب در دانشگاه‌های فرهنگیان اعلام شد
جذب سربازان آموزش‌دیده در یگان محیط زیست برای جبران کمبود محیط‌بان
فردا مراکز منتخب معاینه فنی شهر تهران فعال است
هشدار سازمان بازرسی به وزارت بهداشت/ دریافت کپی مدارک هویتی بیماران خلاف قانون است
محکومیت ۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس و انفصال از مشاغل دولتی
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسیله نقلیه در پایتخت
افزایش ۴۳ درصدی منابع قرض‌الحسنه صندوق امداد ولایت
به‌روز‌رسانی طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی شهر تهران
معمای مرگ مرد میانسال در خانه خالی
همسرم به بهانه آرایشگری مرا سرکیسه می کرد
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در تهران
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
عزم جدی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نجات یوزپلنگ آسیایی از خطر انقراض