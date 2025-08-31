باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
امیدی برای یوز، امیدی برای ایران + فیلم

سازمان حفاظت محیط زیست از آغاز مرحله جدیدی در مدیریت زیستگاه‌های یوز آسیایی خبر داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - طرح ملی حفاظت از یوز آسیایی با تدوین برنامه‌های پنج ساله تشکیل کارگروه تخصصی و اجرای اقدامات میدانی، وارد فاز عملیاتی شده است.

 

