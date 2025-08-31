نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی سعادت‌آباد تهران، به‌عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی در قلب پایتخت به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی سعادت‌آباد تهران، به‌عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی در قلب پایتخت به بهره‌برداری رسید.

پروژه مذکور با استفاده از ۴۵۵۰ پنل خورشیدی ساخت داخل و ۷ دستگاه اینورتر ۳۸۵ کیلوواتی به شبکه سراسری متصل شده و قادر است برق پایدار بیش از هزار مشترک خانگی و حدود ۲۰۰ مشترک صنعتی را تأمین کند.

این نیروگاه به عنوان نمادی از توان داخلی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر معرفی شده و نقش مهمی در جبران بخشی از ناترازی شبکه برق شمال‌غرب تهران، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و ارتقای تاب‌آوری شبکه ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران اعلام کرده که این نیروگاه نخستین پروژه سه‌مگاواتی ساتبا در تهران است که در نزدیک‌ترین فاصله به محل مصرف احداث شده و اجرای آن در شرایط دشوار خاک و تأخیر در تأمین تجهیزات تنها طی سه ماه مفید به پایان رسیده است.

در بخش فنی نیز  استفاده از پنل‌های N-Type دوطرفه با ظرفیت ۵۹۵ وات که به طور کامل در داخل کشور تولید شده‌اند که از ویژگی‌های بارز این پروژه به شمار می‌رود. همچنین تمامی سازه‌های فلزی نیز ساخت ایران است که این امر گامی مهم در مسیر خودکفایی صنعت انرژی خورشیدی محسوب می‌شود.

این پروژه با مشارکت سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و اجرای شرکت تأمین انرژی مانا در قالب قرارداد EPC احداث شده و اکنون تمامی ظرفیت آن در خدمت مشترکان قرار گرفته است.

