کشف انواع لوازم تاسیسات قاچاق در انبار راه آهن

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از محکومیت قاچاقچی انواع لوازم تاسیسات خارجی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد جعفری نسب گفت: شعبه اول تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران، پرونده قاچاق لوازم تاسیسات به ارزش هشت میلیارد و ۵۵۲ میلیون ریال را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالای کشف شده به پرداخت مبلغ هشت میلیارد و ۵۵۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم صادر کرد.

جعفری نسب گفت: با گزارش ماموران پلیس آگاهی راه آهن تهران پیرامون کشف انواع لوازم تاسیسات خارجی شامل هفت دستگاه پوزیشنر الکتروپنوماتیک زیمنس، ۶ عدد الکترو پوزیشنر دیجیتال سامسون، هفت دستگاه ترانسمیتر دیسپلیسر فیشر، پنج عدد سوئیچ مگنترول و ۳ عدد کروزت پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

منبع: اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی

برچسب ها: سازمان تعزیرات حکومتی ، لوازم قاچاق ، راه آهن
