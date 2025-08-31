قدردانی رئیس فدراسیون تیراندازی از پوشش زنده مسابقات قهرمانی آسیا در شبکه ورزش

رئیس فدراسیون تیراندازی در نامه‌ای از دکتر جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، به دلیل پوشش گسترده و تخصصی مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ در شبکه ورزش قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با پخش زنده و گزارش اختصاصی مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ در شبکه ورزش، این رویداد ورزشی با استقبال چشمگیر مخاطبان مواجه شد. در پی این اقدام موفق، رئیس فدراسیون تیراندازی در نامه‌ای خطاب به دکتر جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، از حمایت و نقش شبکه ورزش در پوشش کامل این رقابت‌ها تشکر و قدردانی نمود.

وی ضمن تاکید بر اهمیت این پوشش رسانه‌ای، نقش شبکه ورزش را در ایجاد انگیزه و روحیه برای ورزشکاران و قهرمانان رشته تیراندازی بسیار ارزشمند خواند. همچنین، رئیس فدراسیون تیراندازی، شبکه ورزش را در معرفی، توسعه و شناسایی استعدادهای برتر این رشته مهیج و المپیکی در سطح کشور، موثر دانست.

