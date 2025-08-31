درخشش روئینگ ایران در سرزمین اژدها/ کسب ۶ مدال رنگارنگ توسط نمایندگان کشورمان

با پایان مسابقات روئینگ جوانان و زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا در چین، ملی‌پوشان کشورمان با درخشش در این رقابت‌ها موفق به کسب یک مدال طلا، ۳ نقره و ۲ برنز شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک و به نقل از سایت فدراسیون روئینگ، مسابقات قهرمانی آسیا جوانان و زیر ۲۳ سال امروز ۹شهریور در شنیانگ چین برای نمایندگان ایران به پایان رسید. نتایج به دست آمده توسط نمایندگان ایران به این شرح است: مانی رحمانی و بهراد لگاری‌نژاد در فینال دونفره جوانان مردان در رقابت با حریفانی از چین، عراق، ژاپن، چین تایه و ازبکستان با ثبت زمان ۶:۲۶.۴۶ دقیقه دوم شدند و مدال نقره این دوره از مسابقات را کسب کردند. 

در این رقابت نماینده کشورچین‌تایپه اول و چین سوم شدند. پرنیا ایمانی و سها فخری در فینال دونفره جوانان بانوان در رقابت با حریفانی از ژاپن، هنگ کنگ، کره، چین تایپه و ویتنام با ثبت زمان ۷:۱۲.۹۸ سوم شدند و مدال برنز این دوره از مسابقات را کسب کردند. در این رقابت نماینده کشور ویتنام و هنگ‌کنگ اول تا دوم شدند.

ساقی ملکی در فینال تکنفره زیر ۲۳ سال بانوان در رقابت با حریفانی از اندونزی، ویتنام، تایلند و هنگ‌کنگ با ثبت زمان ۷:۴۵.۱۸ دقیقه دوم شد و مدال نقره این دوره از مسابقات را کسب کرد. در این رقابت نماینده تایلند اول قزاقستان سوم شدند. پیش از در روز گذشته مسابقات سها فخری در تک‌نفره جوانان به مدال طلا رسید.

ساقی ملکی و مهنا حاج‌حسینی ور دو نفره سنگین وزن بانوان زیر ۲۳ سال مدال نقره را کسب کردند. همچنین ابوالفضل سطوتی و امیررضا عبدالی در دو نفره سنگین وزن زیر ۲۳ سال موفق به کسب مدال برنز شدند که این مدال اولین مدال روئینگ آقایان در این بخش بود.

بدین ترتیب پرونده نمایندگان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا با کسب یک مدال طلا، ۳ نقره و ۲ برنز بسته شد.

