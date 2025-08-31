افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۳۴ هزار و ۴۴۵ واحد در تراز ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۲ هزار و ۹۹۰ واحد در سطح ۷۵۶ هزار و ۸۳۶ واحدی قرار گرفت.
فملی، فارس و فولاد امروز بیشترین تاثیر و سه نماد نماد خودرو، وبملت و خساپا پرتراکنشترین نمادهای بازار بورس بودند.
امروز شاخص کل فرابورس با افزایش ۴۳ واحد در سطح ۲۳ هزار و ۴ واحدی ایستاد؛ سه نماد آریان، سامان و فزر بیشترین تاثیر و سه نماد فزر، نان و رپویا پرتراکنشترین نمادی بازار فرابورس بودند.
امروز گروه بانکها با ارزش معاملاتی ۲۶۸ میلیارد تومانی برترین گروه صنعتی بودند و بعد از آن گروه خودروسازی و فلزات اساسی در جایگاه بعدی ایستادند.