بارگیری پایه سکوی ۴۰۰۰ تنی فاز ۱۱ پارس جنوبی از صدرای بوشهر

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدرضا رجایی، مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، در آیین بارگیری پایه سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی از جزیره صدرا بوشهر گفت: این سکوی دریایی چهار پایه به موقعیت فاز ۱۱ پارس جنوبی منتقل می‌شود.

وی با بیان اینکه عملیات ساخت آن از خرداد سال گذشته آغاز شد و در کمتر از ۱۵ ماه با موفقیت به پایان رسید تصریح کرد: این سازه دریایی دارای ۷۶ متر ارتفاع است و در ۵ سطح طراحی شده و وزن آن به تنهایی ۲ هزار و ۲۵۰ تن است که با متعلقات ضربه‌گیرها، عرشه حفاری موقت و اجزای نصب به حدود ۴ هزار و ۱۰۰ تن می‌رسد.

مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ادامه داد: پس از انتقال، این سازه دریایی با شمع‌های مخصوص در دریا مستقر شده و آماده استقرار دکل حفاری خواهد شد.

رجایی در تشریح ویژگی‌های فنی این سازه دریایی افزود: این سکو با چهار پایه برای حفاری ۱۵ حلقه چاه طراحی شده و برای ساخت آن، مجموعاً ۱۳۲۰۰ متر جوشکاری تخصصی انجام شده است.

تسنیم