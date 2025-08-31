بارگیری پایه سکوی ۴۰۰۰ تنی فاز ۱۱ پارس جنوبی از صدرای بوشهر

پایه سکوی فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی برای نصب در میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس از جزیره صنعتی صدرا بوشهر بارگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدرضا رجایی، مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، در آیین بارگیری پایه سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی از جزیره صدرا بوشهر گفت: این سکوی دریایی چهار پایه به موقعیت فاز ۱۱ پارس جنوبی منتقل می‌شود.

وی با بیان اینکه عملیات ساخت آن از خرداد سال گذشته آغاز شد و در کمتر از ۱۵ ماه با موفقیت به پایان رسید تصریح کرد: این سازه دریایی دارای ۷۶ متر ارتفاع است و در ۵ سطح طراحی شده و وزن آن به تنهایی ۲ هزار و ۲۵۰ تن است که با متعلقات ضربه‌گیرها، عرشه حفاری موقت و اجزای نصب به حدود ۴ هزار و ۱۰۰ تن می‌رسد.

مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ادامه داد: پس از انتقال، این سازه دریایی با شمع‌های مخصوص در دریا مستقر شده و آماده استقرار دکل حفاری خواهد شد.

رجایی در تشریح ویژگی‌های فنی این سازه دریایی افزود: این سکو با چهار پایه برای حفاری ۱۵ حلقه چاه طراحی شده و برای ساخت آن، مجموعاً ۱۳۲۰۰ متر جوشکاری تخصصی انجام شده است.

