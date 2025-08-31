باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حرم امام رضا (ع) سیاهپوش عزای امام حسن عسکری (ع) شد+ فیلم

حرم مطهر امام رضا (ع) در آستانه روز شهادت امام حسن عسکری (ع) سیاهپوش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حرم امام رضا (ع) سیاهپوش عزای امام حسن عسکری (ع) شد و همزمان با حرم مطهر رضوی، هیئات و سایر حرم‌های مطهر در ایران و عراق سیاهپوش پدر امام زمان (عج) شدند.

 

مطالب مرتبط
حرم امام رضا (ع) سیاهپوش عزای امام حسن عسکری (ع) شد+ فیلم
young journalists club

مالک زمین حرم امام رضا(ع) چه کسی است؟ + فیلم

حرم امام رضا (ع) سیاهپوش عزای امام حسن عسکری (ع) شد+ فیلم
young journalists club

نواخته شدن نقاره‌های حرم امام رضا (ع) پس از ۶۳ روز عزاداری + فیلم

حرم امام رضا (ع) سیاهپوش عزای امام حسن عسکری (ع) شد+ فیلم
young journalists club

روایتی از خادم شدن شاه عباس در حرم امام رضا (ع) + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روایت رتبه یک انسانی از اولین باری که متوجه رتبه خود شد + فیلم
۹۹۸

روایت رتبه یک انسانی از اولین باری که متوجه رتبه خود شد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم
۷۶۳

روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
وقتی بوی نان سنگک در کوچه‌های آنکارا می‌پیچد + فیلم
۷۲۹

وقتی بوی نان سنگک در کوچه‌های آنکارا می‌پیچد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
دلیلی که شهید رجایی همه کارها را برای آن تعطیل می‌کرد + فیلم
۶۲۹

دلیلی که شهید رجایی همه کارها را برای آن تعطیل می‌کرد + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
 نگاهی به قدرت نظامی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی + فیلم
۶۱۷

 نگاهی به قدرت نظامی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.