تشریح جلسه نظارتی مجلس با وزیر نیرو برای بررسی ناترازی آب و برق

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - فرهاد شهرکی نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری که ظهر امروز درباره جلسه نظارتی مجلس که قرار است روز سهشنبه (۱۱ شهریور) با حضور عباس علیآبادی وزیر نیرو برگزار شود گفت: براساس ماده ۱۰۷ آیینامه داخلی مجلس از وزیر نیرو دعوت کردیم تا به صحن بیاید و گزارشی از خاموشیهای گسترده و ناترازی آب بدهد.
نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس با بیان اینکه برگزاری این جلسه را مدتها پیش پیگیری کردیم، چون تابستان سختی داشتیم، گفت: تامین آب و برق نقش بنیادی در ارتقای رفاه و تضمین سرمایهگذاری در کشور دارد و در چند سال اخیر بهویژه در سال ۱۴۰۱ فاصله معناداری بین تولید و مصرف اتفاق افتاد و در سال ۱۴۰۲ این کمبود به صنایع تحمیل شد و در صنایع خاموشی ایجاد شد و این فاصله در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به حد بیشتری رسید و به بخشهای کشاورزی، تجاری و کشاورزی رسید.
این نماینده مجلس بیان کرد: از اردیبهشت ۱۴۰۴ شاهد خاموشیهای گسترده در کشور بودیم و به هر دلیل پاسخ قانعکنندهای به مردم داده نشد و نمایندگان در مجلس در چند ماه اخیر در نطقهای مختلف نسبت به این وضع اعتراض داشتند.
شهرکی تصریح کرد: کمیسیونهاس انرژی و کشاورزی بارها مسئولان را خواستند و جمعبندی کمیسیون انرژی این بود که وزیر نیرو به صحن بیاید و از زوایای مختلف مباحث را مطرح کند و درباره کارهای که انجام شده توضیح دهد.
نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: مباحثی که در کمیسیون انرژی جمعبندی شده در شش بخش است که در بخش اول مقدمه است و دلایل جلسه نظارتی را تبیین کرده و به ابعاد مختلف ناترازی پرداخته است؛ در بخش دوم وضعیت موجود و برآورد ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۴ آمده که در براساس گزارش رسمی وزارت نیرو ناترازی برق در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۷۰ هزار مگاوات بوده که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیشترین خاموشی در صنعت بوده و متوجه مردم نشده، اما از ۱۴۰۳ به بخش خانگی هم آمده است.
نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس اضافه کرد: از دلایل اینکه چرا در اردیبهشت ۱۴۰۴ خاموشی داشتیم یکی افزایش دمای کشور بود که مصرف برق را زودهنگام افزایش داد و دومین دلیل کاهش تولید نیروگاههای برقابی بود و سومین دلیل به تعویق افتادن تعمیرات اساسی نیروگاههای بزرگ بود.
این نماینده مجلس اظهار کرد: ما در زمستان ۱۴۰۳ خاموشی داشتیم که دلیل آن عدم ذخیرهسازی سوخت مایع بود چون در فصل سرما بیشتر مصرف برای بخش خانگی است و نیروگاهها موظف به ذخیرهسازی گازوئیل و مازوت هستند که در سال گذشته ذخیرهسازی کم انجام شد، اما با همکاری وزارت نیرو و وزارت نفت وضعیت ذخیرهسازی در وضع مطلوبی است تا در فصل سرد شاهد قطعی برق داخلی نباشیم.
شهرکی بیان کرد: در تابستان سال جاری وزارت نیرو حداکثر تقاضارا ۷۷ هزار مگاوات اعلام کرده که ناترازی در حدود ۱۵ هزار مگاوات است، اما براساس نظر مرکز پژوهشهای مجلس میزان حداکثر درخواست ۸۲ تا ۸۵ هزار مگاوات بود و حاکثر توان تولید ۶۴ هزار مگاوات بیشتر شده و ۲۰ هزار مگاوات ناترازی داشتیم که عدد ناترازی باید شفافسازی شود.
نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: براساس سناریویی که تدوین کردیم ناترازی برق در ۱۴۰۴ در حالت خوشبینانه ۱۷ هزار مگاوات کم داشتیم و در حالت بدبینانه ۳۶ هزار مگاوات کم داریم که نسبت به سال ۱۴۰۳ تشدید شده است.
شهرکی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی براینکه اگر مجلس از توضیحات وزیر نیرو قانع نشود، امکان استیضاح وجود دارد؟، گفت: فعلا اظهارات وزیر نیرو شنیده میشود سپس نمایندگان محترم میتوانند از ابزارهای مختلف استفاده کنند. فعلا همه تلاش این است که سوالات شفاف مطرح شود و پاسخها شنیده شود و نمایندگان بعد از شنیدن صحبتها میتوانند از ظرفیت خود استفاده کنند و هیچ محدودیتی بین ماده ۱۰۷ و سایر وظایف نمایندگان وجود ندارد، اما یک فرصت مناسبی را ریاست مجلس بهوجود آورده که وزیر میتواند مباحث خود را بهصورت کارشناسی به اطلاع برساند.
نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس اظهار کرد: مجلس خود را همراه دولت میداند و مجلس و کمیسیون انرژی آمادگی دارند تا در کنار وزارت نیرو برای اجرای قوانین برنامه هفتم، قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، رفع موانع تولید رقابتپذیر و جهش تولید دانشبنیان باشد که خروجی اجرای این قوانین، رفع ناترازی برق و آب است.