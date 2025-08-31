رئیس هیئت عامل ایدرو از رفع موانع طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون شهری کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست مشترک فرشاد مقیمی، معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایدرو با اعضای هیئت مدیره بانک دستیار ویژه وزیر صمت، مسئولین وزارت صمت و مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی تولیدکننده اتوبوس برون شهری، به روند اجرایی تأمین و تولید طرح  ۱۲۲۴ دستگاه اتوبوس برون شهری رسیدگی شد.

این طرح که پیش‌تر با امضای تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و صندوق حمایت و توسعه صنایع پیشرفته (صحا) برای نوسازی ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری کلید خورده بود، با هماهنگی لازم با خودروسازان و بانک شهر به عنوان بانک عامل، با افزایش مشارکت شرکت‌ها در مراحل اجرایی برای نوسازی بیش از ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس در سال جاری قرار دارد.

مقیمی با اعلام رفع محدودیت‌ها در تامین ارز برای تولیدکنندگان داخلی اتوبوس برون شهری، از هموار شدن مسیر رونق تولید و جایگزینی اتوبوس‌های فرسوده خبر داد و تصریح کرد: تسهیلات تا سقف ۷۰ درصد قیمت برای هر دستگاه اتوبوس برون شهری با مشارکت صندوق صحا، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و منابع بانک شهر در نظر گرفته شده است.

رئیس ایدرو با تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی، اعلام کرد: تامین ارز برای تولید اتوبوس داخلی در این طرح هیچ‌گونه محدودیتی نداریم و شرکت‌های داخلی می‌توانند طبق برنامه نسبت به ثبت سفارش خود اقدام کنند و مالکین اتوبوس‌های فرسوده از این فرصت ویژه برای جایگزینی اتوبوس‌های خود با اتوبوس‌های نو بهره‌مند شوند.

در این جلسه همچنین بر امضا هر چه زودتر تفاهم نامه میان خودروسازان و بانک تاکید شد تا فرایند اعطای تسهیلات آغاز و سرعت بیشتری به خود بگیرد.

