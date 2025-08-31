باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - چو هیون، وزیر امور خارجه کره جنوبی گفت که کره جنوبی و آمریکا نتوانستند در مورد برخی مسائل مربوط به تعرفه‌ها به توافق برسند، به همین دلیل پس از اجلاس دوجانبه هیچ بیانیه مشترکی صادر نشد.

این دیپلمات ارشد در مصاحبه‌ای با تلویزیون KBS۱ گفت: «اگرچه ما در مورد بسیاری از جنبه‌های دیگر توافق کردیم، اما در آن زمان هیچ توافقی در مورد موضوع بسیار مهم تعرفه‌ها وجود نداشت. پس از مشورت در مورد چگونگی رسیدگی به این موضوع، طرفین تصمیم گرفتند که دوستانه‌ترین گزینه، به تعویق انداختن آن تا دفعه بعد است.»

چو گفت: «این موضوع به منافع ملی مربوط می‌شود و بنابراین نمی‌توان در مورد آن عجله کرد. ما قصد نداریم مسائلی را که در مورد آنها توافق نکرده‌ایم، بزرگ جلوه دهیم.»

در ۲۵ آگوست(۳ شهریور)، لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی‌اش در واشنگتن اجلاسی برگزار کردند. پس از این جلسه، رئیس جمهور کره جنوبی ارزیابی مثبتی از نتایج آن ارائه داد. دونالد ترامپ گفت که به نظر او، کره جنوبی و ایالات متحده در مورد تعرفه‌ها به توافق رسیده‌اند.

در پایان ماه ژوئیه، ایالات متحده و کره جنوبی به توافقی دست یافتند که به موجب آن واشنگتن ۱۵٪ تعرفه بر کالا‌های کره جنوبی اعمال خواهد کرد. پیش از این، رئیس جمهور آمریکا تهدید به اعمال ۲۵٪ تعرفه کرده بود. در عوض، کره جنوبی قول داد ۳۵۰ میلیارد دلار در اقتصاد آمریکا سرمایه‌گذاری کند و ۱۰۰ میلیارد دلار منابع انرژی خریداری کند.

منبع: تاس