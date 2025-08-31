معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران از توزیع حدود ۷ میلیون وعده غذای گرم در پویش اطعام حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد دهرویه با اعلام این خبر، افزود: پویش اطعام حسینی همزمان با ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسن در ماه محرم و صفر با هدف توزیع غذای گرم و ادای نذر خیّران، با همکاری گروه‌های جهادی و مردمی و مراکز نیکوکاری انجام شد.

وی گفت: تا پایان ماه صفر آشپزخانه‌های این طرح فعالیت کردند و براساس آمار ۲۸۹ آشپزخانه در این طرح فعالیت داشتند.

دهرویه با بیان اینکه در این طرح حدود ۷ میلیون پرس غذای گرم میان نیازمندان توزیع شده است، عنوان کرد: علاوه بر این، بیش از ۷۶ هزار بسته معیشتی نیز توسط مراکز نیکوکاری و گروه‌های مردمی توزیع شد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران، بیان کرد: مجموع ارزش خدمات ارائه شده بالغ بر یک هزار و ۴۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی در ادامه به اجرای پویش به عشق حسین (ع) در ایام ماه محرم و صفر با هدف گسترش حمایت از ایتام و نیازمندان تحت حمایت طرح اکرام اشاره کرد و گفت: در همین راستا نیز بالغ بر ۳ هزار و ۵۵۲ حامی جدید با حمایت از ۲۰ هزار و ۳۶۷ یتیم و فرزند محسنین به طرح اکرام پیوستند.

دهرویه یادآور شد: هم‌وطنان علاقه‌مند می‌توانند برای حمایت از ایتام و فرزندان محسنین در قالب طرح اکرام از طریق مراجعه به سایت به نشانی ekram.emdad.ir مراجعه، عدد ۱ را به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۱ ارسال یا با خانه اکرام به شماره ۰۲۱-۶۸۴۸۱۰۰۰ تماس بگیرند.

منبع: کمیته امداد

برچسب ها: کمیته امداد امام خمینی (ره) ، توزیع غذای گرم ، اطعام حسینی
