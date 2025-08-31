باشگاه خبرنگاران جوان - حسن بافرانی گفت: یکی از مهمترین مشکلات شهرستان، افت ولتاژ برق است که نارضایتیهای بسیاری ایجاد کرده است.
فرماندار کهک افزود: با قول وزارت نیرو، مرکز دیجی (نیروگاه تولید پراکنده برق) در حال تکمیل است و حداکثر تا دو ماه آینده به مدار بهرهبرداری وارد خواهد شد.
بافرانی گفت: پس از راهاندازی این مرکز، قطعیهای برنامهریزیشده سراسری ممکن است وجود داشته باشد، اما افت ولتاژ در شبکه برق شهرستان بهطور کامل برطرف خواهد شد.
با بهره برداری از این نیروگاه چهار مگاوات برق وارد مدار میشود.
منبع:روابط عمومی فرمانداری قم