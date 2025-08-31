باشگاه خبرنگاران جوان- اعظم پورکند - بر اساس وبسایت گروه «مارچ فُر استرالیا» (راهپیمایی برای استرالیا)، تظاهرات ضد مهاجرت در سیدنی و دیگر پایتخت‌های ایالتی و مراکز منطقه‌ای برگزار شد.

این وبسایت می‌گوید: «مهاجرت انبوه پیوند‌هایی را که جوامع ما را کنار هم نگه می‌داشت، از هم گسسته است.» این گروه روز شنبه در پلتفرم ایکس (X) پستی منتشر کرد که هدف این تظاهرات انجام «کاری است که سیاستمداران جریان اصلی هرگز جرات انجام آن را ندارند: مطالبه پایان مهاجرت انبوه.»

این گروه همچنین می‌گوید که نگران مسائل فرهنگی، دستمزدها، ترافیک، مسکن و تأمین آب، تخریب محیط زیست، زیرساخت‌ها، بیمارستان‌ها، جرم و از دست رفتن احساس جامعه است.

استرالیا - جایی که یکی از هر دو نفر یا در خارج از این کشور متولد شده‌اند یا یکی از والدین‌شان متولد خارج است - با افزایش افراط‌گرایی راست‌گرا، از جمله اعتراضات نئونازی‌ها، دست و پنجه نرم می‌کند.

«موری وات»، یکی از وزیران ارشد دولت حزب کارگر، در پاسخ به سؤالی درباره تظاهرات در سیدنی - پرجمعیت‌ترین شهر کشور - به شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گفت: «ما قطعاً تظاهرات «مارچ فُر استرالیا» که امروز در جریان است را محکوم می‌کنیم. این تظاهرات درباره افزایش هماهنگی اجتماعی نیست.»

وات گفت: «ما از چنین تظاهراتی که به دنبال گستتن نفرت و تفرقه‌اندازی در جامعه ما هستند، حمایت نمی‌کنیم.» او تأکید کرد که این تظاهرات توسط گروه‌های نئونازی «سازماندهی و ترویج» شده است.

سازمان‌دهندگان «مارچ فُر استرالیا» بلافاصله به درخواست اظهارنظر درباره ادعا‌های مربوط به نئونازی‌ها پاسخ ندادند.

قوانین ممنوعیت سلام نازی و نمایش یا فروش نماد‌های مرتبط با گروه‌های تروریستی، امسال در استرالیا به دنبال یک رشته حملات ضدیهودی از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ علیه کنیسه‌ها، ساختمان‌ها و خودروها، به مرحله اجرا درآمد.

معترضان مقابل: ابراز «انزجار و خشم»

شبکه Australian Broadcasting Corp (ABC) گزارش داد که حدود ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ نفر، که بسیاری پرچم استرالیا را بر دوش داشتند، برای تجمع در سیدنی جمع شده بودند. این تجمع در نزدیکی مسیر ماراتن سیدنی برگزار شد، جایی که ۳۵٬۰۰۰ دونده روز یکشنبه در خیابان‌ها می‌دویدند و در اپرای شهر به پایان رساندند.

همچنین در نزدیکی آن، یک تجمع مقابل توسط «کمپین اقدام پناهندگان»، یک سازمان فعال محلی، برگزار شد.

یک سخنگوی این ائتلاف در بیانیه‌ای گفت: «رویداد ما عمق انزجار و خشم درباره دستورکار راست افراطی «مارچ فُر استرالیا» را نشان می‌دهد.» سازمان‌دهندگان گفتند که صدها نفر در این رویداد شرکت کردند.

پلیس گفت صدها افسر در سراسر سیدنی مستقر شده بودند و این عملیات «بدون هیچ حادثه مهمی» به پایان رسید.

بر اساس تصاویر هوایی شبکه ABC، یک تجمع بزرگ «مارچ فُر استرالیا» در مرکز ملبورن، پایتخت ایالت ویکتوریا، برگزار شد. این شبکه گزارش داد که افسران ضد شورش روی معترضان اسپری فلفی استفاده کردند. پلیس ویکتوریا این گزارش را تأیید نکرد، اما گفت که جزئیات اعتراض را بعداً در روز یکشنبه ارائه خواهد داد.

یک سخنگوی حزب گفت که «باب کاتر»، رهبر یک حزب کوچک پوپولیست، در یک تجمع «مارچ فُر استرالیا» در کوئینزلند شرکت کرد. این اتفاق سه روز پس از آن رخ داد که این قانون‌گذار کهنه‌کار در یک کنفرانس مطبوعاتی - زمانی که موضوع حضور او در یک رویداد «مارچ فُر استرالیا» در حال بحث بود - به یک خبرنگار به دلیل اشاره به پیشینه لبنانیِ کاتر تهدید کرد.

روزنامه بریزبن گزارش داد که کاتر در این تجمع در تاونزویل مورد «استقبال صدها حامی» قرار گرفت.

در سیدنی، «گلن آلچین»، یکی از معترضان «مارچ فُر استرالیا»، گفت که او خواهان «کاهش» مهاجرت است.

آلچین به رویترز گفت: «این درباره کشورمان است که دارد از هم می‌پاشد و دولت ما افراد بیشتری را وارد می‌کند. بچه‌های ما برای به دست آوردن خانه تقلا می‌کنند، بیمارستان‌هایمان - باید هفت ساعت منتظر بمانیم - جاده‌هایمان، کمبود جاده.»

منبع: ای بی سی