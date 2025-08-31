باشگاه خبرنگاران جوان -محمد ابراهیم حسن نژاد در کارگروه تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه مهم بخش دامپروری و طیور در تامین امنیت غذایی گفت: در حال حاضر سالانه ۱۲.۸ میلیون تن شیر در کشور تولید می‌شود که علاوه بر تامین کامل نیاز داخلی، بیش از ۲.۵ میلیون تن فرآورده لبنی نیز به بازار‌های جهانی صادر می‌شود. در گذشته در بسیاری از محصولات لبنی وابستگی داشتیم، اما امروز در همه فرآورده‌ها از جمله کره به خودکفایی رسیده و صادرکننده هستیم.



وی با بیان اینکه واحد‌های گاو شیری کشور رکورد‌های قابل‌توجهی در تولید شیر ثبت کرده‌اند افزود: برخی واحد‌های دامی ما حتی از کشور‌های اروپایی که منشا نژاد هلشتاین محسوب می‌شوند پیشی گرفته‌اند. این دستاورد با تلاش بخش خصوصی و هدایت مرکز اصلاح نژاد محقق شده است.



حسن‌نژاد درباره وضعیت تولید گوشت قرمز و طیور نیز اظهار کرد: سالانه بیش از سه میلیون تن گوشت مرغ و حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می‌شود. در حال حاضر ۸۰ درصد گوشت قرمز در داخل تولید می‌شود و هدف ما این است که تا پایان برنامه هفتم توسعه این میزان به ۹۰ درصد برسد. در حوزه مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات نیز کاملاً خودکفا هستیم.



وی با اشاره به برخی چالش‌ها در تولید تصریح کرد: ناترازی انرژی و نهاده‌ها گاهی بر تولید اثر می‌گذارد، اما تامین نهاده‌های اصلی از جمله کنجاله بدون مشکل بوده و کندی در عرضه ذرت و جو موقتی است. عرضه گسترده نهاده‌ها در روز‌های آینده انجام خواهد شد و افزایش قیمت اخیر مرغ نیز موقتی است تولیدکنندگان می‌توانند با اطمینان جوجه‌ریزی انجام دهند.



وی با اشاره به مشکلات مرغداران تخمگذار و زنبورداران گفت: کاهش نامتعارف قیمت تخم‌مرغ در تابستان و افت صادرات، فشار زیادی بر واحد‌های تخمگذار وارد کرده است و دولت موظف است از این بخش حمایت کند. زنبورداران نیز از کمترین امکانات برخوردارند و بسیاری از آنها بیمه ندارند به همین دلیل پیگیری‌های جدی برای تامین سرمایه در گردش و ارائه تسهیلات به این قشر در جریان است.



معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ارتقای فناوری در کارخانجات خوراک دام و کاهش پرت در فرآیند تولید را یکی از سیاست‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و درباره نژاد بومی آرین خاطرنشان کرد: طبق ماده ۳۲ قانون برنامه، سهم آرین باید سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد. اقدامات فنی و تحقیقاتی در این زمینه در حال انجام است تا بدون ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان این مسیر دنبال شود.

