باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هنر‌های رزمی ترکیبی جوانان ایران (MMA) در دو بخش زنان و مردان در اولین حضور خود در مسابقات کسب سهمیه بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین توانست ۱ مدال طلا، ۴ نقره و ۴ برنز را کسب کند که این نتایج منجر به کسب جایگاه سوم را پس از تاجیکستان و قزاقستان در بین ۱۹ کشور شرکت کننده در این مسابقات شد.

اسامی مدال آوران به شرح زیر است:

مردان: امیرمهدی وظیفه ۸۰- سنتی مدال طلا، امیر محمد حاتمیان ۶۰- سنتی مدال نقره، ابوالفضل فتوحی مقدم ۷۰- مدرن مدال نقره، مهیار شافعی ۶۵- سنتی مدال برنز، ایلیا واحدی ۷۰- سنتی مدال برنز.

علی اصغر مرادی، حسین قربانی و امیرعلی علی آبادی نیز علیرغم کسب مدال موفق به کسب سهمیه بازی‌های آسیایی جوانان شدند.

بانوان: وانیا فتحعلی پور ۵۵- مدرن مدال نقره، آیدا عباس نژاد ۴۵- مدرن رده سنی زیر ۱۶ سال مدال نقره، تیام ده پهلوان ۶۰- سنتی مدال برنز، کمند کرم زاده ۵۰- سنتی مدال برنز.

ورزشکاران اعزامی توانستند مجموعا ۱۲ سهمیه (۴ سهمیه بانوان و ۸ سهمیه آقایان) برای بازی‌های آسیایی جوانان که در آبان ماه سال جاری در بحرین برگزار می‌شود را کسب کنند.

افشین چگینی رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی در گفت‌و‌گو با ایسنا، در ارزیابی از عملکرد جوانان در مسابقات MMA کسب سهمیه بازی‌های آسیایی بحرین، اظهار کرد: در این مسابقات ۱۹ کشور حضور داشتند که ما با ۱۳ ورزشکار (۸ مرد و ۵ زن) در مسابقات انتخابی بازی‌های آسیایی بحرین شرکت کرده بودیم و موفق به کسب ۹ مدال (یک طلا، ۴ نقره و ۴ برنز) و ۱۲ سهمیه برای بازی‌های آسیایی جوانان شدیم که اواخر مهر در بحرین برگزار می‌شود.

وی گفت: برای نخستین بار در رده سنی جوانان موفق به کسب جایگاه سوم در مسابقات MMA شدیم که نتیجه بسیار خوبی بود. البته ۵ فینالیست داشتیم که اگر حق آنها توسط داوران خورده نمی‌شد به جای یک طلا، باید ۴ طلا در این مسابقات کسب می‌کردیم.

رییس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی درباره برنامه جوانان برای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، اظهار کرد: بعد از یک هفته استراحت اردوی تیم ملی جوانان با حمایت کمیته ملی المپیک از ۲۱ شهریور در آکادمی ملی المپیک آغاز می‌شود و تا اواخر مهر قبل از اعزام به بازی‌های آسیایی بحرین ادامه خواهد داشت.

او در پایان در پاسخ به این سوال که آیا پاداشی نیز برای جوانان در نظر گرفته شده است یا خیر؟ اظهار کرد: ورزشکارانی که در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین موفق به کسب مدال شوند از سوی فدراسیون برای آن‌ها پاداشی در نظر گرفته می‌شود که هنوز میزان آن مشخص نیست.