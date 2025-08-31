باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان، با برخورداری از منابع طبیعی غنی و موقعیت جغرافیایی ویژه، از جمله استان‌هایی است که توسعه زیرساخت‌های عمرانی نقش حیاتی در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی آن دارد.

در دهه گذشته، لرستان با کمبود منابع مالی در بخش عمرانی مواجه بود و بسیاری از پروژه‌ها با تأخیر اجرا می‌شدند. این کمبود‌ها به ویژه در حوزه‌های راه و حمل‌ونقل، آب و فاضلاب و زیرساخت‌های بهداشتی و آموزشی محسوس بود. علاوه بر محدودیت منابع، چالش‌های مدیریتی و ضعف برنامه‌ریزی نیز موجب کندی روند توسعه عمرانی می‌شد.

بر اساس آمار‌های رسمی دولت و گزارش‌های بودجه، طی سال‌های اخیر شاهد رشد قابل توجه اعتبارات عمرانی در لرستان بوده‌ایم.

رشد ۷۰ درصدی اعتبارات عمرانی در لرستان

سمانه حسن‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، خبر از رشد ۷۰ درصدی اعتبارات عمرانی داده و مدعی است پروژه‌های کلان، از تونل و آزادراه تا بیمارستان و تصفیه‌خانه، با شتاب بیشتری پیش خواهند رفت.

آنچه امسال بیش از همه برجسته است، تغییر در ارقام بودجه‌ای است. اعتبارات جاری لرستان از حدود ۱.۵ هزار میلیارد تومان به ۲ هزار میلیارد تومان برای ۲۲ دستگاه اجرایی افزایش یافته است.

مهم‌تر از آن، اما اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که از جنس زیرساخت محسوب می‌شود. سال گذشته ۴۶۸۳ میلیارد تومان در این بخش به لرستان ابلاغ شد و امسال این رقم ابلاغ به ۷۹۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان این رشد را شتاب‌زا می‌داند. طبق گفته او پروژه‌های پیشران بدون احتساب راه‌آهن حدود ۳.۴ هزار میلیارد تومان اعتبار دارند.

رشد اعتبارات عمرانی در لرستان نشان‌دهنده اراده دولت و اهمیت توسعه متوازن استان‌های کمتر توسعه‌یافته است. با این حال، برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار، لازم است:مدیریت منابع با شفافیت و دقت بیشتری انجام شود

پروژه‌های کلان با رویکرد مشارکتی و بهره‌گیری از بخش خصوصی اجرا شوند و برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه زیربنا‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی استان تدوین شود.

با توجه به روند فعلی، انتظار می‌رود لرستان در سال‌های آینده شاهد بهبود قابل توجه در شاخص‌های توسعه انسانی و اقتصادی باشد، به شرطی که سرمایه‌گذاری‌ها به صورت هدفمند و مستمر ادامه یابند.