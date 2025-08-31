دانشمندان در اعماق اقیانوس آرام، یک کرم زردرنگ درخشان را کشف کردند که می‌تواند سم موجود در اطراف خود را به طلا تبدیل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشمندان موفق به کشف یک گونه از کرم‌ها شدند که در دریچه‌های گرمابی و سمی‌ترین نقاط اقیانوس زندگی می‌کند و با تبدیل کردن سموم به کریستال‌های معدنی طلایی‌رنگ، آنها را خنثی می‌کنند، همچنین مواد شیمیایی کشنده را به سپری درخشان تبدیل می‌کنند.

به نقل از اس‌تی‌دی، این کرم آب‌های عمیق که در اطراف دریچه‌های گرمابی زندگی می‌کند، یک ترفند بقای شگفت‌انگیز را تکامل داده است. این کرم، دو ماده کشنده، یعنی آرسنیک و سولفید را درون سلول‌هایش با هم ترکیب می‌کند تا یک ماده معدنی بسیار کم‌ضررتر بسازد.

این کشف توسط «چائولون لی» (Chaolun Li) از «آکادمی اقیانوس‌شناسی علوم چین» (CAS) و همکارانش تشریح شده است.

این گونه کرم که با نام «Paralvinella hessleri» شناخته می‌شود، تنها حیوانی است که می‌تواند در گرم‌ترین مناطق دریچه‌های آب‌های عمیق در غرب اقیانوس آرام زندگی کند. این دریچه‌ها، آب بسیار داغ و غنی از مواد معدنی حاوی غلظت‌های بالای سولفید و آرسنیک را به بیرون می‌ریزند. آرسنیک با گذشت زمان در بافت‌های کرم تجمع می‌یابد، در برخی موارد بیش از یک درصد از وزن کل بدنش را تشکیل می‌دهد. این امر به معنی آن است که این کرم می‌تواند طلا بسازد.

زندگی در آب‌های عمیق 

این تیم برای کشف چگونگی بقای این گونه از کرم‌ها در چنین محیط خصمانه‌ای، از میکروسکوپ پیشرفته به همراه بررسی دی‌ان‌ای، پروتئین و مواد شیمیایی استفاده کردند. کار آنها یک فرآیند سم‌زدایی کاملاً جدید را آشکار کرد. این کرم، ذرات آرسنیک را در سلول‌های پوستی خود به دام می‌اندازد، جایی که با سولفید موجود در مایعات دریچه واکنش می‌دهند و خوشه‌هایی از یک ماده معدنی زرد روشن موسوم به «زرنیخ» (orpiment) را تشکیل می‌دهند. این ماده همان ماده معدنی طلایی‌رنگ سمی است که توسط این کرم تولید می‌شود.

این فرآیند غیرمعمول، رویکرد جدیدی را معرفی می‌کند که دانشمندان آن را مقابله با سم از طریق سم توصیف می‌کنند. این موضوع به کرم این امکان را می‌دهد که در محیطی زندگی کند که می‌تواند به‌طور کشنده‌ای سمی باشد. مطالعات دیگر نشان می‌دهد که برخی از گونه‌های دیگر این کرم و حلزون‌های خاصی در غرب اقیانوس آرام نیز مقادیر زیادی آرسنیک را جمع‌آوری می‌کنند و ممکن است به یک سازگاری مشابه متکی باشند.

کشف یک گونه جدید کرم که سم را به طلا تبدیل می‌کند!

مقابه با سم از طریق سم 

دکتر «هائو وانگ» (Hao Wang) یکی دیگر از نویسندگان این مطالعه، افزود: این اولین سفر اکتشافی من به آب‌های عمیق بود و از آنچه دیدم، شوکه شدم. این کرم‌های زردرنگ درخشان، بر خلاف هر چیزی بود که تا به حال دیده بودم. باور کردن اینکه هر حیوانی بتواند در چنین محیط افراطی و سمی زنده بماند، چه رسد به اینکه رشد کند، دشوار بود.

دکتر «وانگ» می‌گوید: آنچه این کشف را جذاب‌تر می‌کند این است که ماده «زرنیخ»، زمانی توسط نقاشان قرون وسطا و رنسانس بسیار ارزشمند بود. این یک نزدیکی کنجکاوانه از زیست‌شناسی و تاریخ هنر است که در اعماق اقیانوس در حال آشکار شدن است.

نویسندگان این مطالعه خاطرنشان کردند: ما مدت‌ها از ماهیت ریزدانه‌های درون‌سلولی زردرنگ پر جنب و جوش با شکلی تقریباً کروی، گیج شده بودیم. ما با ترکیب چند ابزار توانستیم آنها را به عنوان کانی‌های «زرنیخ» شناسایی کنیم و امیدواریم که این رویکرد مقابله با سم از طریق سم، دانشمندان را تشویق کند تا نحوه تعامل بی‌مهرگان دریایی با عناصر سمی در محیط خود و احتمالاً مهار آنها را دوباره بررسی کنند.

کشف یک گونه جدید کرم که سم را به طلا تبدیل می‌کند!

این مطالعه در مجله PLOS Biology منتشر شده است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: اقیانوس آرام ، سم زدایی
خبرهای مرتبط
راز صدای وهم آلود زنی در اعماق دریا چیست؟
فرود کپسول اسپیس‌ایکس در اقیانوس آرام برای اجتناب از زباله‌های فضایی
وزیر خارجه آمریکا: در ۵۰ سال آینده تمرکز آمریکا بر منطقه هند و اقیانوس آرام خواهد بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخشش دانش آموزان مخترع ایرانی با کسب ۱۳ مدال خوش‌رنگ بین‌المللی
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ به خطر انداختن کیفیت آموزش برای جبران کمبود نیرو؟
طراحی دستگاه بویایی نوری برای شناسایی زودهنگام سرطان‌های خونی
پایش لحظه‌ای استرس با اولین چسب هوشمند سنجش هورمون
ارتقای سامانه نسخه الکترونیک با بهره‌مندی از پیشنهادات پزشکان
ضرورت اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع به طور کامل در کشور
امکان مشاهده و دریافت کارنامه نمره کل سابقه تحصیلی
کشف یک گونه جدید کرم که سم را به طلا تبدیل می‌کند!
آخرین اخبار
کشف یک گونه جدید کرم که سم را به طلا تبدیل می‌کند!
ضرورت اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع به طور کامل در کشور
امکان مشاهده و دریافت کارنامه نمره کل سابقه تحصیلی
ارتقای سامانه نسخه الکترونیک با بهره‌مندی از پیشنهادات پزشکان
درخشش دانش آموزان مخترع ایرانی با کسب ۱۳ مدال خوش‌رنگ بین‌المللی
طراحی دستگاه بویایی نوری برای شناسایی زودهنگام سرطان‌های خونی
پایش لحظه‌ای استرس با اولین چسب هوشمند سنجش هورمون
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ به خطر انداختن کیفیت آموزش برای جبران کمبود نیرو؟
واکنش متخصص طب سنتی به چالش خوردن ترکیب خربزه و عسل در فضای مجازی + فیلم
معرفی بسته‌های تربیت ـ یادگیری کودکستان‌ها به زودی
صرفه جویی یک میلیارد دلاری با داخلی سازی محصولات پلاسمایی
اقدامات لازم در زمان شکستگی دست + فیلم
رونمایی از محصولات دارویی جدید در حوزه پلاسما؛ کاهش وابستگی به واردات
توسعه سیستمی برای تشخیص احساسات انسانی با کمک هوش مصنوعی
چه زمانی عینک برای چشم‌ها خطر ایجاد می‌کند؟
عوارض مصرف گیاه بومادران + فیلم
اطلاعیه انتخاب رشته شرکت‌کنندگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
اعلام تاریخ ثبت نام و انتخاب رشته در رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته دوره‌های کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴
رونمایی شرکت Cubot از یک گوشی زرهی با مشخصات فنی برتر + تصویر
تأثیر ترمیم لایه اوزون بر گرمایش جهانی
کشف یک راز طولانی در مورد سرنوشت احتمالی خورشید در آینده
ذات‌الریه: علل، عوامل خطر و تشخیص
راه‌اندازی ۶۰۰۰ تخت جدید بیمارستانی تا پایان سال
رمز موفقیت نفرات برتر کنکور انسانی
کم‌خوابی، تهدیدی جدی برای سلامت چشم‌ها
وزیر علوم: جذب دانشجوی بین‌الملل، راهبردی برای رسیدن به مرجعیت علمی است
نفرات برتر آزمون ریاضی درباره راز موفقیت خود چه می‌گویند؟
عاقبت خطرناک مصرف خودسرانه کندر + فیلم