باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل افزایش شاخص کل بورس پرداخت و دلایل این رشد را بررسی کرد.

غفوری گفت: بازار سرمایه بعد از روز‌های نفسگیر و منفی که پشت سر گذاشته بود، امروز خوشبختانه در گردونه معاملات شاهد رشد شاخص کل بودیم و این عدد به رقم ۳۰ هزار واحد ثبت شد. بازار توانست به نوعی کانال دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی که در روز‌های اخیر به عنوان یک سطح حمایتی از دست رفته بود، دوباره به این سطح برگردد و همین می‌تواند یک سیگنال خوبی برای معاملات بازار سرمایه امروز باشد.

وی افزود: در کل ۶۰ درصد بازار امروز در بازه مثبت بودند و تنها ۴۰ درصد بازار در بازه منفی معامله شدند. در معاملات امروز، حقیقی‌ها چیزی حدود ۴۳۰ میلیارد تومان ورود نقدینگی به بازار را ثبت کردند. شرایطی که در روز‌های اخیر باعث خروج نقدینگی از بازار شده بود، امروز حداقل مورد نقدینگی خوبی را به بازار ثبت کردیم.

غفوری به نکته منفی اشاره کرد و گفت: وضعیت رکودی بودن ارزش معاملات نگران‌کننده است. سطح ۳۵۰۰ میلیارد تومان که در بازار امروز ثبت کردیم، نشان‌دهنده این است که ارزش معاملات بالایی نیست و مثبت بودن را نمی‌توان به عنوان یک تغییر روند در بازار در نظر گرفت. چرا که ارزش معاملات پایین، مثبت بودنش در بازار می‌تواند شکننده باشد و تحلیل ادامه‌دار بودن آن دشوار است. حداقل باید از معاملات بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان در شرایط فعلی برخوردار باشیم تا بتوانیم امیدوار به برگشت بازار باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین به موضوع شکاف بین نرخ دلار توافقی و نرخ دلار آزاو اشاره کرد و گفت: اختلاف نرخ دلار توافقی و نرخ دلار بازار غیررسمی متأسفانه به ۵۰ درصد رسیده است. امیدواریم که بانک مرکزی از سیاست غلط تثبیت قیمت نرخ دلار دست بردارد و شاهد کمتر شدن این شکاف باشیم.

غفوری در پایان گفت: بسیاری از شرکت‌ها گزارشات ماهانه خود را روانه کدال کردند و گزارشات خیلی خوبی بودند. اگر شهریور ماه خوبی هم داشته باشیم، قطعاً نسبت ارزندگی بازار به پایین‌ترین سطوح خودش می‌تواند بیفتد و با آرام گرفتن فضای سیاسی، می‌توانیم بازار سرمایه را جذاب ارزیابی کنیم. اما مادامی که ورود سرمایه‌گذاران به این بازار بسته است، شرایط حاکم بر بازار همچنان نااطمینانی خواهد بود.