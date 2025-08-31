نیویورک تایمز: آلاسکا بر لبه بحران گاز قرار دارد

در پی کاهش ذخایر گاز طبیعی در خلیج کوک آلاسکا بر لبه بحران گاز قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- اعظم پورکند - روزنامه «نیویورک تایمز» گزارش داده که ایالت آلاسکای آمریکا بر لبه یک بحران گاز قرار دارد که ممکن است در سال‌های آینده شهر انکوریج (Anchorage) را بدون برق رها کند. این مسئله در پی کاهش ذخایر گاز طبیعی در خلیج کوک (Cook Inlet) رخ داده است.

این روزنامه نوشته است: «آلاسکا زمانی چنان غنی از گاز بود که نه تنها از آن برای گرم کردن خانه‌ها و تولید برق استفاده می‌کرد، بلکه تانکر‌های سوخت را نیز به خارج از ایالت می‌فرستاد. اما اکنون، اکثر شرکت‌های حفاری این منطقه را ترک کرده‌اند و ذخایر گاز خلیج کوک در حال کاهش است. مقامات محلی پیش‌بینی می‌کنند که در چند سال آینده، ممکن است سوخت کافی برای روشن نگاه داشتن کامل انکوریج، بزرگترین شهر این ایالت، را نداشته باشند.»

به گزارش این روزنامه، اگرچه این ایالت هنوز هم مقادیر زیادی گاز تولید می‌کند، اما اکنون -در حالی که اقتصادش به نفت و گاز متکی است- «بر لبه یک بحران گاز» قرار گرفته است. مشکل کاهش ذخایر گاز بیش از ۱۵ سال است که شناخته شده، اما تاکنون هیچ برنامه یکپارچه‌ای برای حل آن وجود نداشته است.

شرکت‌های خدمات‌رسان محلی هم‌نظر هستند که به احتمال زیاد حداقل برای مدتی، تقریباً از سال ۲۰۲۸ میلادی، مجبور خواهند بود گاز مورد نیاز خود را از خارج از ایالت خریداری کنند. این امر منجر به افزایش هزینه‌های انرژی و گرمایشی بین ۱۰ تا ۴۰ درصد خواهد شد.

منبع: نووستی 

برچسب ها: آلاسکا ، بحران گاز
خبرهای مرتبط
کاخ سفید: ترامپ به تلاش برای دیدار میان پوتین و زلنسکی ادامه می‌دهد
پایان رویای پیروزی کامل؛ زلنسکی از غرب کمک جدی‌تری خواست
فارن پالیسی: ترامپ بازار آزاد آمریکا را زیر و رو می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرشایمر: ایرانی‌ها اسرائیل را ترکاندند
رئیس شورای عالی سیاسی یمن: از زخم‌هایمان پیروزی خواهیم ساخت
تلاش ایران برای بازآرایی نظم منطقه قفقاز
ادعای منابع غیررسمی از شهادت ابوعبیده در حمله اسرائیل به غزه
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی بازگرداندن جسد یک اسیر دیگر از غزه شد
آمریکا به دنبال نفوذ پنهانی در گرینلند است!
آغاز سفر چهار روزه پوتین به چین
حماس برای اولین بار تصاویری از رهبران شهید خود را منتشر کرد
رسوایی افشای مامور سیا؛ جدال تازه در قلب اطلاعات آمریکا
نشست شانگهای در آستانه رژه نظامی چین؛ نمایش قدرت اوراسیایی
آخرین اخبار
آیا روسیه می‌توانست به ناتو بپیوندد؟  
تسلیم اندونزی دربرابر خواسته معترضان
مودی خطاب به شی: هند متعهد به بهبود روابط با چین است
فون در لاین: پوتین یک شکارچی است که تغییر نخواهد کرد
نیویورک تایمز: آلاسکا بر لبه بحران گاز قرار دارد
هزاران استرالیایی علیه مهاجرت تظاهرات کردند
کره جنوبی و آمریکا همچنان بر سر تعرفه‌ها اختلاف نظر دارند
ژاپن به بازسازی زیرساخت‌های ضروری سوریه کمک می‌کند
سازمان همکاری شانگهای به ارتقای نظم و سیستم حکمرانی جهانی عادلانه‌تر کمک می‌کند
شی جین پینگ در بحبوحه تعرفه‌های آمریکا بر کالا‌های هندی با مودی دیدار کرد
ونزوئلا به آمریکا هشدار داد: «از سواحل ما دور بمانید»
ادعای اسرائیل درباره هدف قرار دادن سایت حزب الله
بازدید از مواکب اسکان زائران افغانستانی در مشهد
جاماندگان اربعین حسینی میهمان امام رئوف + فیلم
شهرک جدید اسرائیلی در مکانی استراتژیک در کرانه باختری اشغالی راه اندازی شد
بیانیه مجمع جهانی بیداری اسلامی در محکومیت تجاوز به یمن و شهادت نخست‌وزیر این کشور
تلاش ایران برای بازآرایی نظم منطقه قفقاز
چین و ارمنستان مشارکت استراتژیک برقرار می‌کنند
ادعای منابع غیررسمی از شهادت ابوعبیده در حمله اسرائیل به غزه
غرب اوکراین را فدا می‌کند تا مانع بهبود روابط آمریکا با روسیه شود
مکزیکی ها برای ۱۳۰ هزار مفقودی در این کشور تظاهرات کردند
ترامپ بیش از ۵۰۰ شغل در «صدای آمریکا» حذف می‌کند
مجارستان: اروپا برای جنگ طولانی آماده می‌شود نه صلح
انحراف قطار مسافری در مصر؛ حداقل ۳ کشته و ۹۴ زخمی
ناوگان امدادی با حضور گرتا تونبرگ عازم غزه می‌شود
هشدار آنروا درباره محرومیت ۶۶۰ هزار کودک غزه از تحصیل
اولین حضور دیپلماتیک چندجانبه رهبر کره شمالی در چین
تظاهرات هزاران نفر در سراسر اراضی اشغالی علیه نتانیاهو
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر ایالت نوادا آمریکا را لرزاند
رسوایی افشای مامور سیا؛ جدال تازه در قلب اطلاعات آمریکا