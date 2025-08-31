نیویورک تایمز: آلاسکا بر لبه بحران گاز قرار دارد

باشگاه خبرنگاران جوان- اعظم پورکند - روزنامه «نیویورک تایمز» گزارش داده که ایالت آلاسکای آمریکا بر لبه یک بحران گاز قرار دارد که ممکن است در سالهای آینده شهر انکوریج (Anchorage) را بدون برق رها کند. این مسئله در پی کاهش ذخایر گاز طبیعی در خلیج کوک (Cook Inlet) رخ داده است.
این روزنامه نوشته است: «آلاسکا زمانی چنان غنی از گاز بود که نه تنها از آن برای گرم کردن خانهها و تولید برق استفاده میکرد، بلکه تانکرهای سوخت را نیز به خارج از ایالت میفرستاد. اما اکنون، اکثر شرکتهای حفاری این منطقه را ترک کردهاند و ذخایر گاز خلیج کوک در حال کاهش است. مقامات محلی پیشبینی میکنند که در چند سال آینده، ممکن است سوخت کافی برای روشن نگاه داشتن کامل انکوریج، بزرگترین شهر این ایالت، را نداشته باشند.»
به گزارش این روزنامه، اگرچه این ایالت هنوز هم مقادیر زیادی گاز تولید میکند، اما اکنون -در حالی که اقتصادش به نفت و گاز متکی است- «بر لبه یک بحران گاز» قرار گرفته است. مشکل کاهش ذخایر گاز بیش از ۱۵ سال است که شناخته شده، اما تاکنون هیچ برنامه یکپارچهای برای حل آن وجود نداشته است.
شرکتهای خدماترسان محلی همنظر هستند که به احتمال زیاد حداقل برای مدتی، تقریباً از سال ۲۰۲۸ میلادی، مجبور خواهند بود گاز مورد نیاز خود را از خارج از ایالت خریداری کنند. این امر منجر به افزایش هزینههای انرژی و گرمایشی بین ۱۰ تا ۴۰ درصد خواهد شد.
منبع: نووستی