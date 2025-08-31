باشگاه خبرنگاران جوان - گاوی، هافبک بارسلونا به دلیل مصدومیت زانوی راست، مسابقات تیم ملی اسپانیا در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست خواهد داد. این بازیکن ۲۱ساله در همان زانویی که قبلاً رباط صلیبی‌اش پاره شده بود، احساس ناراحتی می‌کند. به این ترتیب او در دیدار مقابل بلغارستان و ترکیه بازی نخواهد کرد و حضورش در بازی‌های آینده بارسلونا نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

گاوی پیش از این در دو مسابقه از فصل جاری لالیگا بازی کرده و یک پاس گل داده است. ارزش این بازیکن ۶۰ میلیون یورو تخمین زده می‌شود.

خبر خوب برای بارسا در آستانه بسته‌شدن پنجره نقل و انتقالات تابستانی و پایان مهلت ثبت قرارداد بازیکنان لالیگا این است که باشگاه کاتالانی قرارداد وویچک شزنی، دروازه‌بان لهستانی‌اش، را پس از کش و قوس‌های فراوان ثبت کرد.