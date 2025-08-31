هافبک بارسلونا به دلیل مصدومیت دو دیدار تیم ملی اسپانیا در انتخابی جام جهانی را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گاوی، هافبک بارسلونا به دلیل مصدومیت زانوی راست، مسابقات تیم ملی اسپانیا در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست خواهد داد. این بازیکن ۲۱ساله در همان زانویی که قبلاً رباط صلیبی‌اش پاره شده بود، احساس ناراحتی می‌کند. به این ترتیب او در دیدار مقابل بلغارستان و ترکیه بازی نخواهد کرد و حضورش در بازی‌های آینده بارسلونا نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

گاوی پیش از این در دو مسابقه از فصل جاری لالیگا بازی کرده و یک پاس گل داده است. ارزش این بازیکن ۶۰ میلیون یورو تخمین زده می‌شود.

خبر خوب برای بارسا در آستانه بسته‌شدن پنجره نقل و انتقالات تابستانی و پایان مهلت ثبت قرارداد بازیکنان لالیگا این است که باشگاه کاتالانی قرارداد وویچک شزنی، دروازه‌بان لهستانی‌اش، را پس از کش و قوس‌های فراوان ثبت کرد.

برچسب ها: لالیگا ، نقل و انتقالات ، بارسلونا
خبرهای مرتبط
اولین اظهارات طارمی بپس از توافق با المپیاکوس
رونمایی از مقصد جدید بازیکن مغضوب هاشمیان؛ یحیی شاگرد سابق خود را می‌خواهد
رکوردی خاص برای ستاره قرن ۲۱ رئال مادرید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
پول عامل اصلی انتقال بازیکن استقلال به نفتچی ازبکستان
دومین مصدوم کافا از تیم ملی جدا می‌شود
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
کریم انصاری فرد و رضا اسدی در لیست خرید هاشمیان نیستند
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
امامی در زاگرب طلسم‌شکنی می‌کند؟
تولوز ۳ - ۶ پاری سن ژرمن/ نمایش ترسناک پی اس جی در شب شاعرانه ژائو نوس
آخرین اخبار
۹ مدال MMA ایران در انتخابی بازی‌های آسیایی جوانان/ چگینی: باید ۴ طلا می‌گرفتیم
درخشش روئینگ ایران در سرزمین اژدها/ کسب ۶ مدال رنگارنگ توسط نمایندگان کشورمان
رییس فدراسیون بسکتبال: سومی آسیا نباید ما را خام کند
گارناچو: پیوستن به تیم قهرمان جهان بسیار خاص است
اسطوره های ناشناس و معمولی های سرشناس
رونمایی از مقصد جدید بازیکن مغضوب هاشمیان؛ یحیی شاگرد سابق خود را می‌خواهد
ورود نخستین مربی خارجی دو و میدانی به ایران پس از ۵ سال
رکوردی خاص برای ستاره قرن ۲۱ رئال مادرید
گواردیولا: سبک من هرگز تغییر نخواهد کرد
اولین اظهارات طارمی بپس از توافق با المپیاکوس
احسانی رئیس کمیته فنی فدراسیون کاراته شد
بر آورد هزینه و برنامه اعزام‌های نابینایان در جلسه هیئت رئیسه
پول عامل اصلی انتقال بازیکن استقلال به نفتچی ازبکستان
دومین مصدوم کافا از تیم ملی جدا می‌شود
جهانبخش راهی لیگ اتریش نخواهد شد
نماد رسمی جام جهانی فوتسال بانوان معرفی شد
دعوت ۲۰ بازیکن به اردوی تیم فوتسال جوانان
پیروزی نوجوانان ایران مقابل عربستان در بسکتبال کاپ آسیا
امامی در زاگرب طلسم‌شکنی می‌کند؟
کاله با اولویت جوانگرایی به لیگ برتر بسکتبال می‌آید
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
علی نژاد: تلاش، همت و رشد شما برای ما از نتیجه مهم‌تر است
۹ ژاپنی در لیگ قهرمانان اروپا/ لژیونر‌های ما کجا هستند؟
صعود سینر به یک هشتم و حذف زورف از تنیس آزاد آمریکا
تولوز ۳ - ۶ پاری سن ژرمن/ نمایش ترسناک پی اس جی در شب شاعرانه ژائو نوس
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
کریم انصاری فرد و رضا اسدی در لیست خرید هاشمیان نیستند
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست