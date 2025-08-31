کشف ۲۰۰ موتور برق و پمپ آب قاچاق در بابل

فرمانده انتظامی بابل از کشف ۲۰۰ دستگاه پمپ آب و موتور برق قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علی داداش تبار فرمانده انتظامی بابل گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل با اقدامات فنی و تخصصی از وجود کالای قاچاق در یک انبار واقع در یکی از محلات سطح شهرستان مطلع شدند و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: با انجام اقدامات فنی، محل دقیق دپو کالای قاچاق شناسایی و کارآگاهان با هماهنگی مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل با بیان اینکه کارآگاهان در بازرسی از این انبار موفق شدند ۲۰۰ دستگاه پمپ آب و موتور برق قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف کنند، گفت: کارشناسان ارزش ریالی این محموله قاچاق را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

برچسب ها: دپوی کالای قاچاق ، کالای قاچق
