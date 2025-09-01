کارگردان سریال «حکایت‌های کمال» گفت: «قصه‌های مجید» اثر هوشنگ مرادی کرمانی است، اما «حکایت‌های کمال» را محمد میرکیانی نوشته و هر کدام دنیای خاص خود را دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - بنا بر تازه‌ترین نظرسنجی‌صداوسیما، «حکایت‌های کمال» پرمخاطب‌ترین سریال تلویزیون شد. این مجموعه که هر شب حوالی ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود، به نویسندگی و کارگردانی قدرت‌الله صلح‌میرزایی و تهیه‌کنندگی محمود سلامیان در گروه نمایشی مرکز سیمرغ تهیه و تولید شده است.

«حکایت‌های کمال» ضمن بازنمایی خفقان و ظلم رژیم پهلوی، با روایت قصه‌های تلخ و شیرین کمال و همراهی او با خانواده، دوستان و اهالی محل، از صداقت، فداکاری، آرمان‌خواهی و نشاط نوجوانانه سخن می‌گوید و توانسته تصویری زنده و باورپذیر از روز‌های پرالتهاب، اما امیدبخش آن دوران ارائه دهد.

قدرت‌الله صلح‌میرزایی، کارگردان سریال «حکایت‌های کمال» در گفت‌و‌گو با ما درباره جزئیات ساخت این مجموعه، اقتباس از کتاب، بازیگران و روند تولید سریال توضیحاتی ارائه داد.

او با اشاره به شخصیت اصلی سریال گفت: کمال لحظه‌به‌لحظه با توجه به تجربه‌های روزمره و اطلاعاتی که به دست می‌آورد، خود را برای موانعی که بر سر راه خودش و پدرش قرار دارد، آماده‌تر می‌کند. او پسری کنجکاو و پرسشگر است؛ به‌ویژه اینکه مادرش را در راه مبارزه از دست داده و پدرش مدتی زندانی بوده است. کمال علاوه بر مراقبت از پدرش، به دیگران نیز کمک می‌کند.

صلح‌میرزایی درباره اقتباس از کتاب «حکایت‌های کمال» گفت: وقتی از کتابی اقتباس می‌کنید، قطعاً تغییراتی در مسیر داستان اعمال می‌شود. در واقع کتاب جرقه‌ای در ذهن نویسنده و کارگردان می‌زند تا چارچوبی برای قصه بسازد. در دنیا برای اقتباس ارزش زیادی قائلند، اما متأسفانه در کشور ما کمتر به آن بها داده می‌شود.

او در پاسخ به این پرسش که آیا «حکایت‌های کمال» حتی بدون حضور بازیگران پیشکسوتی مانند جعفر دهقان و محمود پاک‌نیت هم می‌توانست محبوب شود؟ گفت: بله، قطعاً. این مجموعه مورد استقبال مخاطب قرار گرفته است و مردم قصه را دوست دارند و دنبال می‌کنند. پیشنهاد می‌کنم صداوسیما به سراغ رمان‌های ۴۰ سال گذشته برود و کتاب‌هایی که با اهدافش همسوست، انتخاب کند و سفارش ساخت سریال بر اساس آنها بدهد. این کار می‌تواند هم مخاطب را جذب کند و هم کیفیت قصه‌ها را بالا ببرد؛ چراکه نویسنده برای نوشتن یک کتاب پژوهش می‌کند و داستان محکم‌تر و منسجم‌تر می‌شود.

صلح‌میرزایی در پاسخ به این پرسش که آیا «حکایت‌های کمال» ادامه‌دهنده راه «قصه‌های مجید» است، گفت: قصه‌های این دو کاملاً متفاوت است. «قصه‌های مجید» اثر هوشنگ مرادی کرمانی است، اما «حکایت‌های کمال» را محمد میرکیانی نوشته و هر کدام دنیای خاص خود را دارند. البته هر دو مجموعه قهرمان نوجوان دارند و همین باعث جذابیت آنها برای خانواده‌ها شده است.

این کارگردان درباره تعداد قسمت‌های سریال نیز توضیح داد: کتاب آقای میرکیانی حدود ۱۵۰ قصه داشت و قرار بود تک‌تک آنها به فیلمنامه تبدیل شود. از ابتدا بحث بر سر ساخت این تعداد بود. با این حال، وقفه‌ای که بین دو فصل سریال به وجود آمد، که برای تیم تولید آزاردهنده بود.

صلح‌میرزایی در پایان تأکید کرد که برای ساخت «حکایت‌های کمال» تلاش بسیاری کرده است: برای کارگردانی این سریال زحمت زیادی کشیدم. شاید باورتان نشود که شب‌ها نمی‌خوابیدم و مدام فکر می‌کردم چطور قصه را دلنشین‌تر کنم تا تماشاگر با آن ارتباط بیشتری بگیرد. خوشبختانه فصل دوم سریال نسبت به فصل اول با استقبال بیشتری مواجه شده است.

