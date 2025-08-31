باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدامین بارانی گفت : سد «شهری کور» در مهرستان ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به‌منظور ذخیره سیلاب‌های فصلی و همچنین جلوگیری از خروج روان‌آب از کشور ساخته شده است.

بارانی اظهار کرد: سد شهری کور مهرستان از نوع بتن غلطکی با طول تاج ۳۲۶ متر، عرض هفت متر و ارتفاع ۵۷ متر دارای ۱۰۳ میلیون متر مکعب حجم ذخیره‌سازی است که عملیات آبگیری آن سال گذشته آغاز شد و به زودی به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

بارانی درباره بهره‌برداری بهینه از این طرح، گفت: به‌دلیل مرزی بودن منطقه و نبود اراضی قابل کشت در پایین دست سد، آب تنظیم شده با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران به مناطق آشار و ایرافشان (از توابع مهرستان) در بالادست منتقل و بهره‌برداری می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین سد مخزنی «ماشکید سفلی» با هدف بهره‌برداری از جریان‌های سطحی رودخانه ماشکید و تامین آب مورد نیاز شهر‌های سراوان و سیرکان و صنایع در حال ساخت است.

بارانی ادامه داد: این سد علاوه بر جلوگیری از خروج آب‌های سطحی از کشور موجب اشتغال حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر شده است و جمعیتی بیش از ۶۰ هزار نفر از آب آن بهره‌مند خواهند شد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، مشخصات فنی سد ماشکید سفلی را از نوع بتن غلطکی با طول تاج یکهزار و ۴۵۷ متر، عرض هشت متر و ارتفاع ۳۱.۵ متر از بستر عنوان کرد که قادر به ذخیره ۱۵۲ میلیون متر مکعب آب است.

شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان