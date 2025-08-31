کشف و ضبط ۶۳ مزرعه غیرمجاز با ۱۲۰۰ ماینر در استان تهران+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - اکبر حسنبکلو، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: در استان تهرام از ابتدای سال تا به امروز، ۶۳ مزرعه غیرمجاز با تعداد ۱۲۰۰ ماینر کشف و ضبط شده و به مراجع قضایی معرفی گردیده است.
وی افزود: این کار یک اقدام بسیار پیچیده است و ما سامانههایی داریم که مردم عزیزمان این موارد را به ما گزارش میدهند. ما در این راستا اقدامهای عملیاتی زیادی انجام میدهیم تا این مزرعهها را کشف و ضبط کنیم.
حسنبکلو با ابراز قدردانی از همکاری مردم در این زمینه، گفت: واقعاً از مردم عزیز تشکر میکنیم؛ چون گزارشات آنها باعث کشف اکثر این موارد شده است.