باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - در راستای توسعه فضاهای ورزشی دانشآموزی، بیستمین پروژه ورزشی از مرحله چهارم «طرح ملی شهید سلیمانی امروز به میزبانی مدرسه استثنایی مهر و سمیه ساوجبلاغ با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور افتتاح شد این مراسم همزمان با بهرهبرداری از ۲۰ پروژه ورزشی در استان البرز برگزار شد.
سالار قاسمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در این آیین با اشاره به مشارکت گسترده خیران در این طرح گفت: «برای اجرای این پروژهها ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده که بخش عمده آن از محل نهضت ملی مشارکتهای مردمی در طرح شهید سلیمانی تأمین شده است.
وی با بیان اینکه استان البرز با کمبود شدید فضای ورزشی روبهروست افزود: سرانه فضای ورزشی دانشآموزان در استان تنها ۳۰ سانتیمتر است و با بهرهبرداری از این پروژهها باید به یک متر افزایش یابد تا به استاندارد کشوری نزدیک شویم.
طرح ملی شهید سلیمانی با هدف ارتقای نشاط و سلامت دانشآموزان و تحقق عدالت آموزشی ادامه دارد و قرار است در مراحل بعدی دهها مدرسه فاقد فضای ورزشی مناسب در استان البرز به سالنهای استاندارد مجهز شوند.