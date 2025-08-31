دستگیری صیاد متخلف در پارک ملی لار

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دهقان، رئیس اداره پارک ملی لار امروز -یکشنبه ۹ شهریورماه- اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت پارک ملی لار در جریان عملیات گشت و کنترل منطقه، موفق به شناسایی و دستگیری فردی شدند که اقدام به صید غیرمجاز ۷۰ قطعه ماهی قزل‌آلای خال قرمز کرده بود.

وی با بیان اینکه قزل‌آلای خال قرمز از گونه‌های ارزشمند و بومی رودخانه‌های این منطقه به شمار می‌رود، افزود: صید غیرمجاز این ماهیان تهدیدی جدی برای تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم پارک ملی لار محسوب می‌شود.

دهقان تاکید کرد: پرونده این متخلف پس از تکمیل، به منظور رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

وی یادآور شد که یگان حفاظت پارک ملی لار بطور شبانه روزی ضمن پایش و نظارت دقیق با هرگونه تخلف محیط زیستی برخورد قانونی خواهد کرد.

منبع: حفاظت محیط زیست استان تهران