ذخایر خون سیستان و بلوچستان به خط قرمز رسید

باشگاه خبرنگاران جوان _ ابوالحسن صفدری اظهار کرد: ذخایر خون استان در وضعیت بحرانی قرار دارد و این کمبود، بیماران را در شرایط اضطراری گذاشته است.

وی افزود: کودکان مبتلا به تالاسمی، بیماران حادثه‌دیده و مادرانی که برای ادامه درمان به خون نیاز دارند منتظر کمک مردم هستند.

صفدری با اشاره به اینکه جایگزینی برای خون وجود ندارد، تصریح کرد: تنها راه تأمین آن، اهدای داوطلبانه است، هر اهدای خون نه‌تنها جان یک بیمار را نجات می‌دهد، بلکه به ارتقای سلامت جسمی اهداکننده و کسب ثواب معنوی نیز کمک می‌کند.

مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان از مردم خواست با حضور در پایگاه‌های انتقال خون، در تامین این نیاز حیاتی سهیم شوند.

انتقال خون سیستان و بلوچستان