فون در لاین: پوتین یک شکارچی است که تغییر نخواهد کرد

باشگاه خبرنگاران جوان- اعظم پورکند - رئیس کمیسیون اروپا، «اورزولا فون در لاین»، روز یکشنبه بر اهمیت افزایش قابلیتهای دفاعی اروپا تأکید کرد و ادعا کرد که موضع دفاعی اتحادیه اروپا مهم است، زیرا ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، یک «شکارچی» است که «تغییر نخواهد کرد».
فون در لاین در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «دونالد توسک»، نخستوزیر لهستان، در اظهاراتی بی اساس گفت: «ما باید این احساس فوریت را حفظ کنیم، زیرا میدانیم که پوتین تغییر نکرده و تغییر نخواهد کرد. او یک شکارچی است. در ۲۵ سال گذشته، او چهار جنگ را آغاز کرده است: چچن، گرجستان، کریمه و تهاجم تمامعیار به اوکراین. ما از تجربه میدانیم که تنها از طریق بازدارندگی قوی میتوان او را مهار کرد. بنابراین، هماهنگ، دقیق و سریع در افزایش موضع دفاعی خود در اتحادیه اروپا و به ویژه در کشورهای خط مقدم باشیم.»
پیشتر نیز امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه به متحدان اروپایی هشدار داد که به ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه اعتماد نکنند و او را «غولی پشت دروازههای ما» توصیف کرد.
منبع: رویترز