ساخت سازه دریایی فاز ۱۱ پارس جنوبی با ۱۳.۸ میلیون یورو در صدرای بوشهر

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدرضا رجایی، مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، با اشاره به اهمیت سازه دریایی پایه سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی که در صدرا بوشهر با توان داخلی ساخته شده است اعلام کرد: فاز ۱۱ پارس جنوبی با ذخیره‌ای معادل ۲۱ میلیارد فوت مکعب گاز، یکی از مراکز راهبردی توسعه صنعت گاز کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به روند توسعه این میدان گفت: برای فاز ۱۱، دو موقعیت ۱۱A و ۱۱B تعریف شده که از سال ۱۳۸۹ توسعه آن به پیمانکاران ایرانی واگذار شد. عملیات اجرایی موقعیت ۱۱B از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و از سال ۱۴۰۲ با بهره‌برداری از چهار حلقه چاه، تولید گاز از موقعیت مذکور هم‌اکنون در حال افزایش است.

رجایی اضافه کرد: امروز شاهد مراسم بارگیری جکت چهارپایه سرچاهی موقعیت ۱۱A هستیم. این سازه عظیم پس از نصب، زمینه عملیات حفاری در موقعیت ۱۱A را فراهم خواهد کرد. جکت مذکور با ارتفاع تقریبی ۷۷ متر و وزن کل حدود ۴۱۰۰ تن (به همراه متعلقات و شمع‌هایی که سازه را در بستر دریا تثبیت می‌کند) طراحی و برنامه‌ریزی شده است تا در نیمه اول مهرماه سال جاری به محل نصب منتقل و عملیات نصب آن آغاز شود.

مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ادامه داد: پس از تکمیل حفاری و بهره‌برداری کامل از موقعیت ۱۱A، ظرفیت تولید گاز کشور تا ۲۸.۳ میلیون متر مکعب در روز افزایش خواهد یافت.

رجایی تصریح کرد: از فرآیند طراحی تا ساخت و نصب این جکت، تمامی مراحل توسط متخصصان و پیمانکاران ایرانی اجرا شده و هیچ شرکتی خارجی در این طرح مشارکت نداشته است.

وی درباره مزیت‌های اقتصادی اجرای پروژه گفت: اعتبار هزینه شده برای این سکو حدود ۱۳.۸ میلیون یورو بوده که با در نظر گرفتن مقایسه با پیمانکاران خارجی، صرفه‌جویی قابل توجهی به همراه داشته است.

رجایی اظهار امیدواری کرد با استقرار دکل حفاری در موقعیت ۱۱A و آغاز عملیات حفاری ۱۵ حلقه چاه، در مدت ۲ سال بهره‌برداری اولیه از موقعیت جدید نیز محقق شود.

تسنیم