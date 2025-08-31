آغاز پروژه آبخیزداری کویین طالقان با اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مدیرکل منابع طبیعی البرز گفت: پروژه آبخیزداری حوضه کویین در شهرستان طالقان با هدف پیشگیری از خسارات ناشی از سیلابهای احتمالی، حفاظت از باغات و اراضی کشاورزی و تأمین امنیت مناطق پاییندست با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان در حال اجراست.
حوضه آبخیز کویین یکی از حوزه های مهم شهرستان طالقان است که در سالهای گذشته بهویژه در سال ۱۴۰۱ شاهد وقوع سیلابهای مخرب بود. در جریان این سیلابها، بیش از صد دستگاه خودرو دچار خسارت شد و باغات، اراضی کشاورزی و تعدادی از منازل مسکونی در پاییندست آسیبهای جدی دیدند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با اشاره به ضرورت اجرای پروژههای آبخیزداری در منطقه گفت: سیلابهای سالهای اخیر نشان داد که این حوزه نیازمند اقدامات فوری و اساسی است. بر همین اساس، اجرای عملیات آبخیزداری در دستور کار اداره کل قرار گرفت و پس از تأمین اعتبار از محل اعتبارات استانی محرومیتزدایی در سال ۱۴۰۳، عملیات احداث بند آبخیزداری از نوع سازههای سنگ و ملاتی آغاز شد.
بیات با بیان اینکه اعتباری نزدیک به ده میلیارد تومان برای این طرح اختصاص یافته است، افزود: احداث این سازهها نقش مؤثری در مهار روانآبها، کاهش خسارات ناشی از سیلاب، تقویت پوشش گیاهی و افزایش نفوذ آب به سفرههای زیرزمینی خواهد داشت. در واقع، این پروژه علاوه بر تأمین امنیت مناطق پاییندست، در ارتقای سطح معیشت جوامع محلی و حفاظت از منابع طبیعی منطقه نیز تأثیرگذار خواهد بود.
وی با قدردانی از همکاری دستگاههای استانی و محلی در اجرای این پروژه تصریح کرد: امیدواریم با تداوم چنین طرحهایی شاهد کاهش چشمگیر خسارات ناشی از بلایای طبیعی، افزایش پایداری اکولوژیکی و توسعه پایدار در شهرستان طالقان باشیم.