شهید رجایی؛ خدمتگزار مردم از معلمی تا ریاست جمهوری + فیلم

مروری بر زندگینامه شهید رجایی از معلمی و ورود به ارتش تا زندانی شدن در رژیم پهلوی و رسیدن به ریاست جمهوری پس از انقلاب اسلامی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهید محمدعلی رجایی متولد ۲۵ خرداد ۱۳۱۲ در قزوین متولد شد. او در کودکی پدرش را از دست می‌دهد و برای آنکه کمک خرج خانواده باشد در بازار شروع به دستفروشی کرد. پس از مدتی وارد نیروی هوایی ارتش شد و تا مقطع فوق لیسانس ادامه تحصیل داد.

او با توصیه آیت الله طالقانی، شغل معلمی را انتخاب کرد و همزمان فعالیت‌های سیاسی را هم علیه رژیم پهلوی ادامه می‌داد. پس از پیروزی انقلاب و آزادی زندانیان سیاسی، رجایی وارد دولت موقت می‌شود و پس از نمایندگی مجلس و نخست وزیری، دومین رئیس جمهور ایران پس از پیروزی انقلاب اسلام شد.

