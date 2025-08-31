باشگاه خبرنگاران جوان _ حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا، نماینده مردم سنقر در مجلس و رییس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه ،در حاشیه همایش وفاق برای سرمایه گذاری و ایران ماهر استان کرمانشاه که در جریان سفر میدری به این استان و در هفته دولت برگزار شد، گفت: سفرهای استانی مقامات عالی دولت فرصتی ارزشمند برای شنیدن صدای مردم و آگاهی مستقیم از مشکلات و ظرفیتهای مناطق مختلف است و میتواند نقش مهمی در بهبود روند تصمیمگیریها داشته باشد.
وی با اشاره به سفر اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کرمانشاه افزود: در این سفر علاوه بر افتتاح طرحها، دیدگاهها و دغدغههای نمایندگان، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیز مطرح شد و انتظار میرود که وزارت تعاون با توجه به این ظرفیتها اقدامات جدی و عملیاتی انجام دهد.
حسینیکیا ظرفیتهای کرمانشاه را بسیار متنوع و ارزشمند توصیف کرد و اظهار داشت: این استان در زمینه دامپروری، کشاورزی و گیاهان دارویی توان بالایی دارد و میتواند به یکی از قطبهای مهم سرمایهگذاری تبدیل شود. همچنین ورود به عرصههای فناورانه همچون هوش مصنوعی و توسعه پارکهای فناوری از دیگر فرصتهای مهمی است که وزارت تعاون میتواند با حمایت از آنها تحولی اساسی در استان ایجاد کند.
نماینده مردم سنقر در مجلس تأکید کرد: حضور وزیر تعاون و توجه به ظرفیتهای واقعی استان میتواند گام مهمی در جهت رفع محرومیتها و تحقق توسعه پایدار کرمانشاه باشد.