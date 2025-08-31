تسلیم اندونزی دربرابر خواسته معترضان

باشگاه خبرنگاران جوان- اعظم پورکند - رئیس‌جمهور اندونزی، پرابوو سوبیانتو، روز یکشنبه اعلام کرد که احزاب سیاسی این کشور با لغو مجموعه‌ای از مزایا و امتیازات نمایندگان مجلس موافقت کرده‌اند. این اقدام یک امتیاز عمده به تظاهرات ضد دولتی است که منجر به کشته شدن پنج نفر شد.

اعتراضات درباره آنچه که معترضان آن را دستمزد و کمک هزینه مسکن بیش از حد برای نمایندگان مجلس می‌خوانند، از روز دوشنبه آغاز شد. این اعتراضات پس از آنکه یک نفر - یک راننده موتورسیکلت اشتراکی - در اقدام پلیس در یک سایت اعتراضی کشته شد، روز پنجشنبه به شورش گسترش یافت. خانه‌های برخی از اعضای احزاب سیاسی و تأسیسات دولتی غارت یا به آتش کشیده شد.

پرابووو که در یک کنفرانس خبری در کاخ ریاست‌جمهوری و در کنار رهبران احزاب مختلف سیاسی صحبت می‌کرد، گفت که به ارتش و پلیس دستور داده است تا علیه شورشیان و غارتگران اقدام سختگیرانه‌ای نشان دهند و هشدار داد که برخی از این اقدامات نشان‌دهنده «تروریسم» و «خیانت» است.

پرابووو گفت: «رهبران در مجلس اعلام کرده‌اند که مجموعه‌ای از سیاست‌های مجلس، از جمله میزان کمک‌هزینه‌های اعضای پارلمان و تعلیق سفر‌های کاری خارج از کشور را لغو خواهند کرد.»

او افزود: «به پلیس و ارتش دستور داده‌ام تا مطابق با قوانین، در برابر تخریب تأسیسات عمومی، غارت خانه‌های افراد و مراکز اقتصادی، تا حد امکان قاطعانه اقدام کنند.»

این اعتراضات بزرگترین آزمون تاکنون برای دولت تقریباً یکساله پرابووو است که از زمان به دست گرفتن قدرت در اکتبر گذشته، با مخالفت سیاسی کم یا هیچ مواجه شده است.

