«۱۳ شهریور»؛ روز جهاد مقدس از فردوس تا سراسر کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - حجت الاسلام عرب امام جمعه اسلامیه در این نشست با بیان اینکه جهاد مقدس یک وظیفه دینی و ملی است، گفت: رساندن پیام ۱۳ شهریور به جامعه باید بهعنوان یک حرکت ملی و مقدس دنبال شود.
استیری فرماندار فردوس نیز با اشاره به اهمیت بازخوانی ابعاد این روز ملی، افزود: انتظار میرود شبکههای مختلف رادیو و تلویزیون به این موضوع بپردازند. وی همچنین از اقدامات امیدآفرین صدا و سیما در هفته دولت قدردانی کرد.
فرمانده سپاه فردوس هم ضمن تشکر از پوشش رسانهای سالهای گذشته، خواستار پخش زنده این رویداد از شبکههای استانی و سراسری شد. همچنین پیشنهاد شد «فینال جام ۱۳ شهریور» که با حضور جوانان استانهای مختلف برگزار میشود، از شبکه ورزش و شبکه استانی پخش شود.
هنری، مسئول بسیج سازندگی استان نیز در این نشست گفت: برای امسال برنامههای متنوعی پیشبینی شده که با همکاری همه دستگاهها و همراهی رسانهها میتواند بازتاب ملی گستردهای داشته باشد.
آینهدار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی در ادامه این دیدار با تأکید بر اهمیت این روز اظهار کرد: ۱۳ شهریور باید بهعنوان نقطه عطفی در خدمترسانی جهادی شناخته شود و نگاه ملی و بینالمللی را به سمت خراسان جنوبی جلب کند. وی افزود: همه شبکههای استانی برای این روز ویژهبرنامه خواهند داشت و پوشش رسانهای امسال پرشورتر از سالهای گذشته خواهد بود.
بر اساس برنامهریزیها، از ۱۳ تا ۱۸ شهریورماه در فردوس برنامههای متنوعی برگزار میشود؛ از جمله رزمایش جهادی پایگاههای مقاومت، گروههای جهادی و پزشکان در ۱۳ شهریور، برگزاری میز خدمت و شب شعر استانی در ۱۴ شهریور و همایش بزرگ جهاد مقدس در ۱۸ شهریور که برای سومین سال متوالی در فردوس برپا خواهد شد.