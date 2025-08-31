سرنوشت پرونده کلاهبرداری چند صد میلیاردی در بشاگرد

پرونده کلاهبرداری مالی موسم به ح. ک در بشاگرد در دست بررسی است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ رییس حوزه قضایی شهرستان بشاگرد گفت: پرونده کلاهبرداری ح. ک(معروف به حسن صالح) در شهرستان بشاگرد در حال تحقیقات است و شهروندان به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.

متهم بیش از چند صد میلیارد  از اموال نقدی و غیر نقدی مردم بشاگرد را به صورت قرار داد مضاربه کلاهبرداری کرده بود.

محمد خواجه افزود: متهم اکنون در زندان شهرستان میناب است.

وی گفت:این پرونده با توجه به شاکیان زیاد و لزوم بررسی اسناد و ردیابی اموال متهم زمان بر شده است و بزودی نتیجه تحقیقات اعلام می شود.

رییس حوزه قضایی شهرستان بشاگرد گفت:تاکنون دو پرونده کلاهبرداری که شباهت با پرونده نامبرده دارد و مبلغ کلاهبرداری وشکات زیادی دارد دراین شعبه تشکیل گردیده وبه عموم مردم هشدارداده میشودکه ازپرداخت سرمایه‌های خودوخانواده به افرادی که صلاحیت یامجوزرسمی درخصوص فعالیت اقتصادی ندارند بپرهیزند.

