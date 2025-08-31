برگزاری فستیوال بزرگ آبی در شهرستان شوشتر + عکس

باشگاه خبرنگاران جوان - فیستیوال بزرگ ابی تابستانی شوشتر با هدف القای فرهنگ و آداب و رسوم سنتی کهن شهرستان شوشتر در کنار اثر باستانی بند میزان شوشتر برگزارشد. نشاط اجتماعی یکی از مهمترین اولویت‌های زندگی است، نشاط اجتماعی امید به زندگی را افزایش می‌دهد و یکی از مولفه‌های اصلی رفاه و جزو مهمترین شاخصه‌های توسعه به شمار می‌رود و همچنین نقش بسیار مهمی در سلامت و پویایی اجتماعی و ایجاد آرامش به وجود خواهد آورد.

بر همین اساس فستیوال بزرگ آب تابستانی شوشتر با هدف نشاط اجتماعی با استقبال بی‌نظیر و پرشور شهروندان شوشتر و گردشگرانی از سراسر استان خوزستان مواجه و لحظات شاد و خاطر انگیزی را برای مردم ثبت و ضبط کرد. در این فستیوال بزرگ برنامه‌های متنوع نظیر مسابقه شیرجه ... سرو غذا‌ها و نوشیدنی‌های محلی .. موسیقی محلی ... ورزش‌های آبی ... آیین سنتی ختمی زنون (ختمی: برگ درخت سدر که در گذشته به عنوان مواد شوینده کاربرد داشته است) برگزار شد.

با برگزاری این نمونه فستیوال ها، میتوان فرهنگ و سنت‌های بومی را زنده نگه داشت و آنها را به‌عنوان بخشی از میراث ارزشمند ایرانی به آیندگان منتقل کرد و به رونق اقتصاد محلی، ایجاد فرصت‌های شغلی و جذب گردشگران بیشتر منجر شود.

این فستیوال با حمایت مالی بخش خصوصی و جمعی از دوستداران میراث فرهنگی و با مشارکت هنرمندان و فعالان فرهنگی اجرا در تاریخ هفتم شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد.

قابل ذکر است تا کنون سه فستیوال بزرگ آبی تابستانی در شوشتر برگزار شده است.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: ابوالفضل مهدی پور - خوزستان

