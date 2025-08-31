مسی و رونالدو در فینال جام جهانی ۲۰۲۶؟

پاتریس اورا، هم‌تیمی سابق کریستیانو رونالدو، با بیان اینکه «فینال جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور مسی و رونالدو مانند فیلم مارول خواهد بود»، ابراز امیدواری کرد این دو اسطوره فوتبال در نیوجرسی به رقابتشان پایان دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فینال جام جهانی با حضور مسی و رونالدو مثل جدیدترین فیلم مارول خواهد بود. پاتریس اورا، هم‌تیمی سابق کریستیانو رونالدو، از CR۷ و مسی می‌خواهد که برای جام جهانی ۲۰۲۶ با هم رقابت کنند. او امیدوار است رونالدو و لیونل مسی بتوانند در فینال نیوجرسی با هم روبه‌رو شوند. اورا می‌گوید اگر این اتفاق بیفتد، نزدیک‌ترین رخداد به فیلم مارول (Marvel Cinematic Universe) خواهد بود.

برای بسیاری، این یک رویاست و بهترین پایان ممکن برای رقابتی خواهد بود که برای همیشه تاریخ فوتبال را تغییر داد.

آرژانتین حضورش را در جام جهانی قطعی کرده و باید از عنوان قهرمانی خود دفاع کند. پرتغال پس از قهرمانی در لیگ ملت‌ها، خود را برای مسابقات انتخابی آماده می‌کند. این تیم در شش دور از رقابت‌ها با مجارستان، ایرلند و ارمنستان روبه‌رو خواهد شد. 

اورا شکی ندارد که رونالدو با وجود قهرمانی مسی در قطر هنوز هم می‌تواند برای عنوان بهترین بازیکن تمام دوران رقابت کند. او در صحبت‌هایی گفت: سال ۲۰۲۶ همه چیز را مشخص خواهد کرد. می‌خواهم توضیح دهم که چرا هر بار که مردم از من می‌پرسند بهترین کیست، می‌گویم رونالدو. این فقط به این دلیل نیست که او مثل برادر ماست که به این دلیل است که من عاشق اخلاق کاری او هستم. احساس می‌کنم خدا به مسی استعدادی داده و به او گفته برو و با این مهارت‌ها بازی کن! در حالی که کریستیانو مجبور بود کار کند. او هم استعداد دارد، اما باید برایش تلاش می‌کرد. اگر مسی اخلاق کاری کریستیانو رونالدو را داشت، احتمالا امروز ۱۵ توپ طلا داشت. من عاشق افرادی هستم که سخت کار می‌کنند و به همین دلیل رونالدو را انتخاب می‌کنم.

جام جهانی ۲۰۲۶ برای اولین بار با ۴۸ تیم و در سه کشور میزبان برگزار می‌شود و هوش مصنوعی پیش‌بینی کرده است که شانس قهرمانی کدام تیم‌ها بیشتر است:

اسپانیا – ۱۶.۶۷ درصد
فرانسه – ۱۴.۲۹ درصد
انگلیس – ۱۳.۳۳ درصد
برزیل – ۱۳.۳۳ درصد
آرژانتین – ۱۱.۱۱ درصد
پرتغال – ۹.۰۹ درصد
آلمان – ۹.۰۹ درصد
هلند – ۴.۷۶ درصد
ایتالیا – ۴.۳۵ درصد
اروگوئه – ۳.۴۵ درصد

