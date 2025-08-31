تیم والیبال جوانان آمریکا در رتبه سوم مسابقات قهرمانی جهان قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های والیبال آمریکا و جمهوری چک از ساعت ۱۲:۳۰ امروز (یکشنبه، نهم شهریور) در مرحله رده‌بندی مسابقات قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان به میزبانی چین، برابر هم به میدان رفتند.

آمریکا که روز گذشته در دیدار نیمه‌نهایی برابر تیم ملی ایران شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند، امروز توانست سه بر صفر برنده شود و در رتبه سوم مسابقات قرار بگیرد. 

ست اول: ۲۵ بر ۲۰ آمریکا

ست دوم: ۲۵ بر ۱۹ آمریکا 

ست سوم: ۲۵ بر ۱۸ آمریکا

دیدار فینال این مسابقات از ساعت ۱۵:۳۰ امروز بین تیم‌های ایران و ایتالیا برگزار می‌شود.

برچسب ها: تیم والیبال آمریکا ، مسابقات والیبال جهان
خبرهای مرتبط
اعلام اسامی داوران ۵ بازی از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال
والیبال باشگاه‌های جهان؛
عطایی: بازی خوبی مقابل یک تیم قدرتمند انجام دادیم
پخش زنده والیبال ایران و پورتوریکو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران - هند؛ تقابل شاگردان قلعه نویی با تیم شگفتی ساز
خط و نشان برنده یزدانی در المپیک: با طلا برمی‌گردم
وقتی لالیگا شبیه لیگ ایران شد
شکست سنگین اینترمیامی در فینال با نمایش ضعیف مسی
رافت: نوع جدایی وحید امیری از پرسپولیس می توانست قشنگ تر باشد
کیهانی: حسن یزدانی می‌تواند تمرینات کشتی را آغاز کند
رایو وایکانو ۱ - ۱ بارسلونا/ توقف شاگردان فلیک در شب جنجالی VAR+ فیلم
انتقال ایساک به لیورپول قطعی شد
یامال هم راضی نیست
فلیک: اشتباهات زیادی داشتیم/ نباید با غرور بازی کنیم
آخرین اخبار
رکوردشکنی در بوندسلیگا؛ تن هاخ فقط با ۲ بازی اخراج شد
والیبالیست های جوان به شایستگی قهرمان جهان شدند/ امیدوارم این بازیکنان به تیم ملی بزرگسالان راه یابند
امیدوارم مسوولان وزارت ورزش قدر استعداد‌های جوان را بدانند/ تغییر پلن پس از شکست در ست اول
بسکتبال کاپ آسیای مغولستان؛ دومین پیروزی پسران زیر ۱۶ سال ایران
جنجال در فینال کاپ کونکاکاف؛ مسی و اینترمیامی در حسرت جام
رافت: نوع جدایی وحید امیری از پرسپولیس می توانست قشنگ تر باشد
وقتی لالیگا شبیه لیگ ایران شد
رنان لودی به الشباب پیوست
یامال هم راضی نیست
انتقال ایساک به لیورپول قطعی شد
شکست سنگین اینترمیامی در فینال با نمایش ضعیف مسی
فلیک: اشتباهات زیادی داشتیم/ نباید با غرور بازی کنیم
خط و نشان برنده یزدانی در المپیک: با طلا برمی‌گردم
کیهانی: حسن یزدانی می‌تواند تمرینات کشتی را آغاز کند
رایو وایکانو ۱ - ۱ بارسلونا/ توقف شاگردان فلیک در شب جنجالی VAR+ فیلم
ایران - هند؛ تقابل شاگردان قلعه نویی با تیم شگفتی ساز
اینتر ۱ - ۲ اودینزه/ روز‌های سخت کیوو خیلی زود از راه رسید + فیلم
جنوا ۰ - ۱ یوونتوس/ ستاره رانده شده، فرشته نجات بانوی پیر+ فیلم
دورتموند ۳ - ۰ اونیون برلین/ نخستین پیروزی فصل زنبور‌ها با درخشش گیراسی+ فیلم
لیورپول ۱ - ۰ آرسنال/ موشک سوبوسلای، تکلیف جنگ را مشخص کرد + فیلم
درویش: حضور مربیان خوب خارجی در رده‌های پایه بی نظیر است
پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل قطر
تبریک کمیته ملی المپیک به قهرمانی تیم ملی والیبال مردان
درخواست اسکندری از وزیر؛ ورود رشته روابط بین‌الملل ورزشی به دانشکده وزارت خارجه
نوشاد عالمیان قهرمان مسابقات فیدرچک شد
امین اسماعیل‌نژاد مصدوم شد
رسمی؛ مهدی طارمی به المپیاکوس یونان پیوست + فیلم
سلام نظامی تیم ملی والیبال پس از قهرمانی جهان به پرچم ایران + فیلم
نایب قهرمانی تاریخی برادران عالمیان در مسابقات فیدرچک
پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی والیبال جوانان ایران