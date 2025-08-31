باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های والیبال آمریکا و جمهوری چک از ساعت ۱۲:۳۰ امروز (یکشنبه، نهم شهریور) در مرحله رده‌بندی مسابقات قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان به میزبانی چین، برابر هم به میدان رفتند.

آمریکا که روز گذشته در دیدار نیمه‌نهایی برابر تیم ملی ایران شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند، امروز توانست سه بر صفر برنده شود و در رتبه سوم مسابقات قرار بگیرد.

ست اول: ۲۵ بر ۲۰ آمریکا

ست دوم: ۲۵ بر ۱۹ آمریکا

ست سوم: ۲۵ بر ۱۸ آمریکا

دیدار فینال این مسابقات از ساعت ۱۵:۳۰ امروز بین تیم‌های ایران و ایتالیا برگزار می‌شود.