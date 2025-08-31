رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران گفت: نهمین مدیرعامل یک شرکت، در حالی منصوب شده که مدیر قبلی حتی راه دفتر خود را هم بلد نیست که تغییر می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، درسیصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به طولانی بودن مراحل صدور پروانه ساختمانی تصریح کرد: ما می‌دانیم مراحل صدور پروانه ساختمانی بسیار طولانی است، اما اول از هرچیزی باید متوجه شویم دلیل آن چیست. 

 

تشکری هاشمی در ادامه با انتقاد از سامانه شهرزاد گفت: این سامانه خطا‌های بسیار زیادی دارد و حقوق مردم را تضییع می‌کند حتی این سامانه نمی‌تواند نرخ بلیت مترو را تعیین کند و این اتفاقات درحالی رخ می‌دهد که می‌خواهیم همه چیز را هوشمند کنیم.

وی ضمن انتقاد از تعدد تغییر مدیران گفت: در طول این دوره نهمین مدیرعامل یک شرکت منصوب شده است مدیر حتی راه دفتر خود را هم بلد نیست که تغییر می‌کند. ما سیستم را به هم ریخته‌ایم. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به روند بررسی پروانه‌ها اظهار داشت: ما در حال صحبت درباره پروانه هستیم، اما آقای چمران شما چندین مرتبه در خصوص ابطال نامه شهرداران صحبت کردید و نه‌تنها این دستور لغو نشد، بلکه حتی پس از چندین بار تذکر، آن را تمدید هم کردند. چرا باید مصوبات خود را اینجا تصویب کنیم که در نهایت دور بخورد؟

برچسب ها: شورای شهر تهران ، شهرداری تهران ، تغییر مدیران
خبرهای مرتبط
در حاشیه برگزاری سومین سوگواره شعر عمود ۱۸ صورت گرفت؛
ارزیابی و داوری آثار ۶۰۰ شاعر داخلی و خارجی/ رونمائی از یادمان چهره‌های فاخر شعر و ادب فارسی
نشاط اجتماعی در اولویت رئیس کمیته اجتماعی و ورزش شورا
ساماندهی حریم تهران؛ پایان بلاتکلیفی ۳۱ شهر استان
لزوم رفع ناایمنی مدارس در آستانه سال تحصیلی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۰ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
خب مدیری که حتی نمیتونه آدرس دفترش رو یاد بگیره و نمیدونه کجا رفته و قراره مدیریت کنه، اشتباهی تو اون جایگاه هست، هر چه زودتر باید عوض شه، بودنش مصیبته، این طبیعیه
۰
۰
پاسخ دادن
احتمال سیلاب در برخی جاده‌های کشور/ آماده‌باش هلال احمر
فرار دختر افغانستانی از خانه به امید ازدواج با پسر ایرانی
مجازات انتشار بدون اجازه تصاویر اشخاص در فضای مجازی چیست؟
قدرت پنهان روتین؛ چرا مغز ما عاشق تکرار است؟
کیفیت هوای تهران در مرز آلودگی است
قطعه دوم آزادراه تهران-شمال به مدت ۴ روز مسدود شد
جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود
رئیس سازمان بهزیستی کشور: ۱۸ سالگی، سن رها کردن فرزندان از مراکز بهزیستی نیست
۷۷۷ فقره پرونده قصاص در سال گذشته به صلح و سازش ختم شد
پیشنهاد شورای ترافیک کشور برای اجرای پایلوت طرح HOV در محدوده کم ترافیک پایتخت
آخرین اخبار
ارزیابی و داوری آثار ۶۰۰ شاعر داخلی و خارجی/ رونمائی از یادمان چهره‌های فاخر شعر و ادب فارسی
بایسته‌های تامین مالی پایدار با حضور شهرداران شهر‌های استان تهران و مناطق ۲۲ گانه
احتمال سیلاب در برخی جاده‌های کشور/ آماده‌باش هلال احمر
۷۷۷ فقره پرونده قصاص در سال گذشته به صلح و سازش ختم شد
فرار دختر افغانستانی از خانه به امید ازدواج با پسر ایرانی
قطعه دوم آزادراه تهران-شمال به مدت ۴ روز مسدود شد
جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود
پیشنهاد شورای ترافیک کشور برای اجرای پایلوت طرح HOV در محدوده کم ترافیک پایتخت
مجازات انتشار بدون اجازه تصاویر اشخاص در فضای مجازی چیست؟
رئیس سازمان بهزیستی کشور: ۱۸ سالگی، سن رها کردن فرزندان از مراکز بهزیستی نیست
کیفیت هوای تهران در مرز آلودگی است
قدرت پنهان روتین؛ چرا مغز ما عاشق تکرار است؟
مأموران آب قلابی در اسلامشهر دستگیر شدند
۸۰ درصد مار‌های جهان غیر سمی هستند + فیلم
واکنش سخنگوی فراجا به حادثه ضرب و شتم دست‌فروشان در قزوین؛ خاطیان با قیدِ فوریت بازداشت شدند
طرد، تحقیر و شکست؛ عامل روی آوری نوجوانان به اعتیاد
تاکید فرمانداری تهران بر ارتقای کیفیت و نظارت بر نانوایی‌ها
«نوجهادان» الگوی عملیاتی برگزاری اردوهای جهادی نوجوانان تدوین شد
پیشرفت ۶۰ درصدی طرح «من شهردارم» در منطقه ۱۹
کار پزشکی قانونی مستقل از رأی دادگاه نیست
مشاهده و ثبت تصویر دو قلاده یوزپلنگ ایرانی در خراسان جنوبی
قوانین به تنهایی نمی‌توانند مانع وقوع جرم شوند
اعطای بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان لوازم خانگی به خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ
سفر یک فعال اجتماعی به روستا‌های مختلف به منظور ارزیابی و تکمیل اهداف تحقیقاتی خود + فیلم
ملت غیور ایران در دفاع از تمامیت ارضی کشور هم‌نظر هستند
صدور بیش از ۱۸۰۰ کارت بلیت‌الکترونیک خبرنگاری
ایجاد دسترسی‌های جدید در شبکه بزرگراهی تهران
دو میلیون مداخله اورژانس اجتماعی در دو سال اخیر/ افتتاح مرکز کنترل و عملیات اورژانس اجتماعی به زودی
آتش‌سوزی در پشت‌بام پاساژ بازار تهران مهار شد
استانداردسازی گواهی‌ها یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان پزشکی قانونی است