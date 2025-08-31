باشگاه خبرنگاران جوان - سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، درسیصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به طولانی بودن مراحل صدور پروانه ساختمانی تصریح کرد: ما می‌دانیم مراحل صدور پروانه ساختمانی بسیار طولانی است، اما اول از هرچیزی باید متوجه شویم دلیل آن چیست.

تشکری هاشمی در ادامه با انتقاد از سامانه شهرزاد گفت: این سامانه خطا‌های بسیار زیادی دارد و حقوق مردم را تضییع می‌کند حتی این سامانه نمی‌تواند نرخ بلیت مترو را تعیین کند و این اتفاقات درحالی رخ می‌دهد که می‌خواهیم همه چیز را هوشمند کنیم.

وی ضمن انتقاد از تعدد تغییر مدیران گفت: در طول این دوره نهمین مدیرعامل یک شرکت منصوب شده است مدیر حتی راه دفتر خود را هم بلد نیست که تغییر می‌کند. ما سیستم را به هم ریخته‌ایم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به روند بررسی پروانه‌ها اظهار داشت: ما در حال صحبت درباره پروانه هستیم، اما آقای چمران شما چندین مرتبه در خصوص ابطال نامه شهرداران صحبت کردید و نه‌تنها این دستور لغو نشد، بلکه حتی پس از چندین بار تذکر، آن را تمدید هم کردند. چرا باید مصوبات خود را اینجا تصویب کنیم که در نهایت دور بخورد؟