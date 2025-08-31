باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - فریبا سادات بنی هاشمی معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران در نشست خبری امروز گفت: بیش از ۹۰ درصد مناطق روستایی به کشاورزی اختصاص دارد و این نشان می‌دهد نقطه توسعه روستاها باید از این محل باشد.

به گفته وی، حدود ۹۰ درصد کشاورزان دارای تحصیلات زیر دیپلم هستند که از این رو هوشمندسازی سرشماری را با مشکل مواجه می‌کند.

بنی هاشمی با اشاره به آمار گلخانه‌های کشور بیان کرد: تعداد گلخانه‌های کشور در حال افزایش است. این موضوع برای صرفه جویی در آب و انرژی مطلوب است، اما متاسفانه بیش از ۷۰ درصد این گلخانه‌ها مربوط به گل‌های زینتی است که تاثیری در امنیت غذایی ندارد.

وی ادامه داد: در این حوزه باید سیاست گذاران بازنگری در هدف گذاری‌های بخش کشاورزی داشته باشند زیرا با توجه به یارانه‌ای که این بخش از دولت دریافت می‌کند باید در حوزه تأمین امنیت غذایی هزینه شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه در آمار کشت آبی بیشترین اراضی آبی مربوط به استان‌های یزد، کرمان و تهران است، افزود: این استان ها بیشترین چالش آبی را دارند و خوزستان بالاترین رتبه را در آبیاری تحت فشار دارد.

بنی هاشمی با اشاره به کشت هندوانه به عنوان یک محصول آب‌بر عنوان کرد: کشت این محصول در بین تمام اقلام کشاورزی رتبه چهاردهم را دارد. این موضوع نیز نیاز به بازنگری دارد و محصولات با اهمیت بیشتر جایگزین کشت این محصول آب‌بر شود.

معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران گفت: کشت گندم همچنان جزء اولویت سبد امنیت غذایی کشور است ولی زمین‌های تحت کشت این محصول نباید افزایش پیدا کند و باید تمرکز بر حفظ تولید با افزایش عملکرد در هر هکتار باشد.