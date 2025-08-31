برگزاری اولین نمایشگاه نوآوری دام و طیور اینوفارم

دبیر ستاد توسعه و فناوری‌های زیستی و سلول‌های بنیادی در یک نشست خبری موضوع امنیت غذایی را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - نشست رسانه‌ای به مناسبت برگزاری اولین رویداد و نمایشگاه نوآوری دام، طیور و آبزیان «اینوفارم» صبح امروز (۹ شهریورماه) در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار شد.

در این نشست که با حضور دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیستی و سلول‌های بنیادی، دکتر ارژنگ جوادی، دبیر ستاد غذا و کشاورزی کشاورزی معاونت علمی، دکتر محمدعلی ابراهیمی، رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دکتر خمیس‌آبادی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، دکتر محمد موافق قدیری، رئیس هیئت‌مدیره و انجمن صنایع غذایی سرمایه‌گذاری کیوانوش برگزار می‌شود، قانعی به ورود این موضوع به دستور کار‌ها اشاره کرد و گفت: «پیش از این، پاسخ‌ها به مسائل امنیت غذایی بیشتر از منظر سنتی و به‌صورت مقطعی ارائه می‌شود، اما اکنون پاسخی ارزشمند برای معاونت علمی و فناوری ایجاد می‌شود تا با فراهم کردن تخت‌های مناسب برای شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌های اصلی در زمینه راه‌حل‌ها.»

قانعی افزود: «برای ارائه، باید شرایطی فراهم شود تا سرمایه‌گذاران به‌طور دلخواه به خرید و اجرای آن ترغیب شوند. از سوی دیگر، فناوری‌ها باید بتوانند هزینه‌ها را کاهش دهند، در آنها بمانند و آنها را برای کشور ممکن کنند. همچنین این فناوری‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که شرکت‌های دانش‌بنیان با نوآوری مستمر، اقتصاد خود را تقویت کرده و بیشتر جذب کنند.»

وی بر این اساس کرد که در صورت هم افزایی بین سه بخش-حاکمیت، سرمایه گذاران و بخش دانش‌بنیان-مشکلات قابل حل خواهند بود. قانعی به تجربه جهانی اشاره کرد و گفت که حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی برخی کشور‌ها از طریق زیست‌فناوری و علم و فناوری می‌شود. در برنامه توسعه کشور، هشت درصد از رشد اقتصادی به معاونت علمی اختصاص یافته است و این سهم می‌تواند عملکردی متناسب با ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی افزایش دهد.

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری ادامه داد: این رویداد فراتر از یک نمایشگاه، فرصتی برای ترسیم نقشه راه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه دام، طیور و آبزیان است. همکاران ما در مسیر پیش‌رو توضیح خواهند داد که چگونه همه فعالان این حوزه با زبان مشترک و نقشه راه واحد می‌توانند مبنای حمایت از حاکمیت، شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران را فراهم کنند. اگر به این هدف برسیم، اینوفارم موفقی داشت.

در پایان، قانعی به مکان‌های موجود اشاره کرد و گفت: زحمات سال‌های گذشته در جهاد کشاورزی، مؤسسه تحقیقات و پژوهشگاه بیوتکنولوژی، همه به عنوان اهدافی برای کمک به موفقیت در این مسیر و اجرای نقشه راه پیش‌بینی شده خواهند بود.

