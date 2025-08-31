نوشاد عالمیان با پیروزى ٣ بر ٢ مقابل حریف رومانیایى فینالیست مسابقات انفرادى فیدر چک شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومى فدراسیون تنیس روى میز؛ در مرحله نیمه نهایى مسابقات انفرادی فیدر چک، نوشاد عالمیان کاپیتان پرافتخار تنیس روى میز ایران به مصاف دیسلاو اورسو از رومانى رفت و در یک بازى حساس ٣ بر ٢ به پیروزى رسید.

عالمیان در گیم نخست١١ بر ٥ مغلوب شد، در گیم هاى دوم و سوم کاپیتان تیم ملى کشورمان با نتایج ١١ بر ٨ و ١١ بر ٧ پیروز شد تا با نتیجه دو بر یک از حریف اروپایى خود پیش بیفتد.

بازى در گیم چهارم با نتیجه ١٢ بر ١٠ به سود رومانى خاتمه یافت و گیم پنجم نیز با حساب ١٢ بر ١٠ به سود عالمیان خاتمه یافت تا در مجموع نوشاد عالمیان با حساب ٣ بر ٢ به پیروزى دست پیدا کند و فینالیست رقابت هاى انفرادى شود.

عصر امروز از ساعت ١٩:٤٠ نوشاد عالمیان براى کسب مدال طلا به مصاف هارمیت دساى دارنده رنکینگ ٨٢ دنیا از هند خواهد رفت.

همچنین تیم دو نفره نیما و نوشاد عالمیان براى کسب مدال طلاى دو نفره به مصاف تیم ژاپن خواهد رفت.

برچسب ها: مسابقات تنیس ، تنیس قهرمانی
