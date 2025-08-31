در ادامه برگزاری جلسات فدراسیون‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی آیچی_ناگویا صبح امروز مسئولین و کادر فنی فدراسیون‌های قایقرانی، تیراندازی و انجمن بادبانی با حضور در کمیته طی نشست‌های جداگانه‌ای به بررسی وضعیت خود برای این دوره از بازی‌ها پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک ضمن تاکید بر برنامه ریزی دقیق بر آماده سازی نفرات بر حضور موثر و قدرتمندانه در این دوره از بازی‌ها تاکید کرده و عنوان داشت هدف از برگزاری نشست‌های فوق هماهنگی هر چه بهتر بین کمیته و رشته‌های اعزامی دانست.

اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی به آیچی_ناگویا نیز گفت: طبیعی است با توجه به شروع ثبت نام اولیه از سوی ستاد برگزاری بازی‌ها برگزاری چنین نشست‌هایی تکلیف کمیته و فدراسیون‌ها را روشن‌تر می‌کند تا ابتدا شرایط برای خودمان مشخص شود و سپس جهت ثبت نام تیم‌ها با توجه به بررسی جمیع جهات اقدام نماییم.

در ادامه رضا شجیع سرپرست مرکز نظارت بر تیم‌های ملی نیز به ارائه توضیحاتی در خصوص وضعیت رشته‌ها و مدال آوریشان درسال‌های اخیر پرداخته و نکات مهمی را لازم را عنوان داشت.

در این نشست‌ها مسئولین فدراسیون قایقرانی و تیراندازی و انجمن بادبانی و کادر فنی تیم‌های ملی نیز توضیحاتی در خصوص وضعیت فعلی رشته‌های اعزامی خود و رقبا پرداخته تا در صورت وجود برخی کمبود‌ها با کمک وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک جهت رفع آن اقدام گردد.

علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی به همراه کتایون اشرف نایب رئیس بانوان و آرش بصارت دار (کایاک) و ایمان پور عزیز (کانو) کادر فنی قایقرانی، حمید شمالی دبیر انجمن بادبانی، مرتضی قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی، ناصر رسولی دبیر فدراسیون، مریم سلطانی (تپانچه)، علی کلاتی (تپانچه)، علی افسری (اهداف پروازی)، حسین باقری (تفنگ) و فرشید عبدالمحمدی) اسکیت اهداف پروازی) کادر فنی تیراندازی و امید نجاری مدیر سازمان تیم‌های ملی تیراندازی در نشست‌های امروز خود حضور داشتند.

محمد تابع رئیس آکادمی ملی المپیک، عاطفه اسلامیان (بین الملل) و محمود عبدالهی (روابط عمومی) از کمیته ملی المپیک در نشست‌های فوق حضور داشتند.

