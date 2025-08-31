سپاه پاسداران در بیانیه‌ای ضمن محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در یمن، تاکید کرد: ملت مقاوم یمن پاسخ کوبنده‌ای به جنایتکاران صهیونی خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در یمن آمده است: جنایت اخیر رژیم پلید و نژادپرست صهیونیستی در حمله به صنعا پایتخت کشور قهرمان و مقاوم یمن که منجر به شهادت "احمد غالب ناصرالرهوی" نخست‌وزیر دولت تغییر و سازندگی و تعدادی از وزرا و همراهان وی گردید، جنایت بارز جنگی علیه بشریت و نمونه‌ای آشکار از تروریسم دولتی و خوی درندگی و ضد انسانی این رژیم شیطانی است که بیش از هر چیزی حامیان دولت جعلی صهیونی و پیشه کنندگان سکوت برابر جنایت آفرینی‌های صهیونیست‌ها در منطقه به ویژه غزه را مخاطب خود قرار می‌دهد.

در ادامه این بیانیه آمده است: برخلاف تصور صهیونیست‌ها و همراهان و پشتیبانان آنان، این جنایت‌ها نه‌تنها اراده جهادی و عزم انقلابی ملت یمن را در مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر اشغالگران و مستکبران تضعیف نخواهد کرد، بلکه خون پاک شهیدان این جنایت و دیگر شهدای مقاومت سرافراز اسلامی شعله‌های خشم مقدس و بیداری ضد سلطه و ضد صهیون را در منطقه بیش از پیش شعله‌ور و بر دامنه و جغرافیای آن خواهد افزود.

سپاه در بیانیه خود تاکید کرد: ارتکاب این جنایت غم انگیز، بار دیگر پرده از چهره سیاه تبهکاران صهیونیست انداخت و ماهیت ضدانسانی و توسعه‌طلبانه اشغالگران قدس و تجاوز گران به سرزمین‌های اسلامی را آشکارتر کرد؛ رژیمی که با حمایت تمام عیار و بی‌چون‌وچرای آمریکا و سکوت مجامع بین‌المللی، به تجاوز، ترور و نسل‌کشی در منطقه ادامه می‌دهد و امنیت منطقه و جهان را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است.

سپاه با تاکید بر اینکه مقاومت اسلامی منطقه، به ویژه ملت مقاوم یمن، با تکیه بر ایمان، اراده و بهره‌مندی از حمایت ملت‌های آزاده در جای جای گیتی، پاسخ کوبنده و پشیمان کننده‌ای به جنایتکاران صهیونی خواهند داد، از تمامی دولت‌های اسلامی و نهاد‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری خواست که با شجاعت و صراحت راهبردی به سکوت و بی عملی خود در قبال جنایت‌گری‌های رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن دولت تروریست ایالات متحده امریکا، پایان دهند و با اتخاذ مواضع قاطع و اقدامات موثر عملی، برابر این جنایات ایستادگی کرده و با حمایت از یمن قهرمان و غزه مظلوم، زمینه‌های توقف پایدار جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی را فراهم آورند.

سپاه در بیانیه خود ضمن تبریک و تسلیت شهادت قهرمانان مقاومت یمن به رهبر و ملت سربلند، مقاوم و مقتدر این کشور و تجدید عهد با آرمان‌های بلند شهدای مظلوم جنایت ضد انسانی اخیر، با صدای رسا قاطعانه اعلام کرد در کنار ملت‌های مظلوم منطقه، به ویژه ملت‌های تاریخ ساز فلسطین و یمن، ایستاده‌ایم و از هیچ تلاشی برای مقابله با رژیم اشغالگر و حامیان آن دریغ نخواهیم کرد. مقاومت ادامه دارد، و سرانجام پیروزی از آن حق و ملت‌های حق طلب و طلم ستیز است.

منبع: سپاه نیوز

برچسب ها: سپاه پاسداران ، یمن ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
سردار نائینی: بانک اطلاعاتی سپاه از رژیم صهیونیستی کامل است
سردار مسجدی: برای مقابله با هرگونه تهدیدی آماده‌ایم
پزشکان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه صحنه‌ای درخشان از فداکاری و مهارت رقم زدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
برزو
۱۵:۰۴ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
خدا نگهدار پاسداران جبهه حق در هر سرزمینی و با هر ملیتی
۲
۶
پاسخ دادن
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ شهریور
تاکید رهبر معظم انقلاب بر عملیاتی نمودن توافق راهبردی ایران و چین
شرایط خاص کشور کار دولت را سخت و پیچیده کرد/ رویه‌های غلط اقتصادی سریع‌تر اصلاح شود
پزشکیان: جامعه جهانی باید سریع برای توقف یاغی‌گری رژیم صهیونیستی اقدام کند
چین به تعهد ایران برای عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای احترام می‌گذارد
رفت‌وآمدهای وزیر امور خارجه به کشورهای همسایه تأثیرگذار بوده است
باید راهبرد «ماشه علیه ماشه» را فعال کنیم/با کنترل تنگه هرمز، مسئله انرژی برای اروپا چالشی جدی خواهد شد
توضیحات عراقچی درخصوص نشست با روسای کمیته‌های ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی
ملت ایران با انسجام، اقتدار و مقاومت توطئه دشمن را خنثی کرد
سپاه: یمن پاسخ کوبنده‌ای به صهیونیست‌ها می‌دهد
آخرین اخبار
شورای عالی راهبری برنامه هفتم مسئول هماهنگی و تحقق اهداف این قانون است
سپاه: یمن پاسخ کوبنده‌ای به صهیونیست‌ها می‌دهد
تشریح جلسه نظارتی مجلس با وزیر نیرو برای بررسی ناترازی آب و برق
تاکید رئیس‌جمهوری بر تسریع بازسازی منازل آسیب‌دیده در جنگ ۱۲روزه
گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳
پدافند هوایی در راستای تهدیدات نوپدید کارآمدی خود را توسعه دهد
تاکید رهبر معظم انقلاب بر عملیاتی نمودن توافق راهبردی ایران و چین
شهادت نخست‌وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن سند آشکار دیگری از تهدیدجهانی رژیم صهیونیستی است
ملت ایران با انسجام، اقتدار و مقاومت توطئه دشمن را خنثی کرد
پزشکیان: جامعه جهانی باید سریع برای توقف یاغی‌گری رژیم صهیونیستی اقدام کند
باید راهبرد «ماشه علیه ماشه» را فعال کنیم/با کنترل تنگه هرمز، مسئله انرژی برای اروپا چالشی جدی خواهد شد
شرایط خاص کشور کار دولت را سخت و پیچیده کرد/ رویه‌های غلط اقتصادی سریع‌تر اصلاح شود
رفت‌وآمدهای وزیر امور خارجه به کشورهای همسایه تأثیرگذار بوده است
توضیحات عراقچی درخصوص نشست با روسای کمیته‌های ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی
چین به تعهد ایران برای عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای احترام می‌گذارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ شهریور
تأکید لاریجانی بر امضای سند جامع روابط راهبردی میان ایران و ارمنستان
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با وزیر امور خارجه
محکومیت شدید جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی علیه یمن
دیدار دبیر شورای امنیت ارمنستان با عراقچی
قالیباف اقدامات ماجراجویانه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد
سرلشکرموسوی: حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای عامل نگرانی برای منطقه است
اجرای۱۳ طرح ملی برای توانمندسازی زنان، دختران و خانواده‌ها
بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را نباید کوچک شمرد
عارف: طرح اصلاح زنجیره عرضه آرد و نان در دستور کار دولت است