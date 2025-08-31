باشگاه خبرنگاران جوان - در بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در یمن آمده است: جنایت اخیر رژیم پلید و نژادپرست صهیونیستی در حمله به صنعا پایتخت کشور قهرمان و مقاوم یمن که منجر به شهادت "احمد غالب ناصرالرهوی" نخستوزیر دولت تغییر و سازندگی و تعدادی از وزرا و همراهان وی گردید، جنایت بارز جنگی علیه بشریت و نمونهای آشکار از تروریسم دولتی و خوی درندگی و ضد انسانی این رژیم شیطانی است که بیش از هر چیزی حامیان دولت جعلی صهیونی و پیشه کنندگان سکوت برابر جنایت آفرینیهای صهیونیستها در منطقه به ویژه غزه را مخاطب خود قرار میدهد.
در ادامه این بیانیه آمده است: برخلاف تصور صهیونیستها و همراهان و پشتیبانان آنان، این جنایتها نهتنها اراده جهادی و عزم انقلابی ملت یمن را در مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر اشغالگران و مستکبران تضعیف نخواهد کرد، بلکه خون پاک شهیدان این جنایت و دیگر شهدای مقاومت سرافراز اسلامی شعلههای خشم مقدس و بیداری ضد سلطه و ضد صهیون را در منطقه بیش از پیش شعلهور و بر دامنه و جغرافیای آن خواهد افزود.
سپاه در بیانیه خود تاکید کرد: ارتکاب این جنایت غم انگیز، بار دیگر پرده از چهره سیاه تبهکاران صهیونیست انداخت و ماهیت ضدانسانی و توسعهطلبانه اشغالگران قدس و تجاوز گران به سرزمینهای اسلامی را آشکارتر کرد؛ رژیمی که با حمایت تمام عیار و بیچونوچرای آمریکا و سکوت مجامع بینالمللی، به تجاوز، ترور و نسلکشی در منطقه ادامه میدهد و امنیت منطقه و جهان را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است.
سپاه با تاکید بر اینکه مقاومت اسلامی منطقه، به ویژه ملت مقاوم یمن، با تکیه بر ایمان، اراده و بهرهمندی از حمایت ملتهای آزاده در جای جای گیتی، پاسخ کوبنده و پشیمان کنندهای به جنایتکاران صهیونی خواهند داد، از تمامی دولتهای اسلامی و نهادهای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری خواست که با شجاعت و صراحت راهبردی به سکوت و بی عملی خود در قبال جنایتگریهای رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن دولت تروریست ایالات متحده امریکا، پایان دهند و با اتخاذ مواضع قاطع و اقدامات موثر عملی، برابر این جنایات ایستادگی کرده و با حمایت از یمن قهرمان و غزه مظلوم، زمینههای توقف پایدار جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی را فراهم آورند.
سپاه در بیانیه خود ضمن تبریک و تسلیت شهادت قهرمانان مقاومت یمن به رهبر و ملت سربلند، مقاوم و مقتدر این کشور و تجدید عهد با آرمانهای بلند شهدای مظلوم جنایت ضد انسانی اخیر، با صدای رسا قاطعانه اعلام کرد در کنار ملتهای مظلوم منطقه، به ویژه ملتهای تاریخ ساز فلسطین و یمن، ایستادهایم و از هیچ تلاشی برای مقابله با رژیم اشغالگر و حامیان آن دریغ نخواهیم کرد. مقاومت ادامه دارد، و سرانجام پیروزی از آن حق و ملتهای حق طلب و طلم ستیز است.
