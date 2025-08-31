مجمع سالانه فدراسیون دو و میدانی برگزار شد/ نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه مشخص شدند

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون دو و میدانی با حضور سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و احسان حدادی رییس فدراسیون دو و میدانی، بصورت وبیناری و نیمه حضوری، امروز (یکشنبه) ۹ شهریور در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

این مجمع با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز و در ادامه کلیپی از روند بازسازی و تجهیز مجموعه آفتاب انقلاب و کمپ تیم‌های ملی پخش شد.

با خیر مقدم به اعضا و اعلام برنامه‌ها از سوی علیرضا صیفوری (دبیر محمع)، مجمع عمومی فدراسیون دو و میدانی آغاز شد. بررسی گزارش عملکرد و حسابرسی سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از مهمترین برنامه‌های این مجمع بود که بر ترتیب مطرح شده و در نهایت مورد تایید اعضای مجمع قرار گرفت.

در ادامه بررسی و تصویب بودجه و تقویم عملیاتی سال ۱۴۰۴ هم دیگر برنامه این مجمع بود که از سوی دبیر محمع ارائه و در ادامه مورد تایید اعضای مجمع قرار گرفت.

تصویب آیین نامه انضباطی فدراسیون دو و میدانی و بررسی و تصویب نحوه برگزاری مسابقات دوی ماراتن در سراسر کشور نیز از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح و درباره آن تصمیم گیری شد.

احسان حدادی: از این پس تمام مسابقات ماراتن باید با نظارت فدراسیون دو و میدانی برگزار شود

احسان حدادی رئیس فدراسیون دو و میدانی درباره برگزاری مسابقات ماراتن در سطح کشور گفت: «افراد سودجو با توجه به اهمیت ندادن مدیران وقت فدراسیون، این مسابقات را به اسم خودشان ثبت کرده بودند و برگزار می‌کردند. سال گذشته به عنوان اولین گام به این ماجرای برگزاری ماراتن‌ها ورود کردیم. فعالیت‌های شرکتی که پنج سال متمادی این مسابقات را برگزار کرده بود، با ورود دادستانی متوقف شد.»

او ادامه داد: «به همه استان ها، شرکت‌ها و افراد برگزار کننده این مسابقات اعلام کرده‌ایم تا زمانی که توافق نامه‌ای با فدراسیون منعقد نشود، هیچ فرد یاد شرکتی حق برگزاری چنین مسابقاتی را ندارد.»

حدادی همچنین اظهار داشت: «برای مسابقات امسال نامه‌ای آماده شده و از فدراسیون جهانی نیز پروتکل‌های گرفته شده است. با توجه به اینکه ماراتن به عنوان رشته‌ای که زیر مجموعه دو و میدانی قرار دارد، اگر فردی در مسابقات ماراتن شرکت کرده و تست دوپینگ ندهد، محرومیت و جریمه مواجه فدراسیون است که حتی خطر تعلیق را هم در پی دارد. به همین خاطر هم هست که قرار بر این شده تا تمام مسابقات ماراتن در سطح کشورزیر نظر فدراسیون و با امضای توافق نامه با آن برگزار شود.»

رئیس فدراسیون دو و میدانی همچنین گفت: «برگزاری مسابقات ماراتن برای استان‌ها و هیئت‌های استانی و مناطق آزاد می‌تواند درآمد‌های خوبی به همراه داشته باشد. به این ترتیب هیئت‌های برگزار کننده آنقدر درآمد خوبی از این مسابقات خواهند داشت که دیگر نیازی به کمک و دریافت بودجه از فدراسیون نخواهند داشت. هماهنگی‌های لازم در این باره با وزارت ورزش و جوانان و آقای دکتر دنیامالی هم انجام شده و کار‌های نهایی آن نیز در حال انجام است که باید نهادینه شود.»

انتخبات نواب رئیس، اعضای هیئت رئیسه و خزانه دار

در انتخابات هیئت رئیسه و نواب رئیس نیز که به عنوان بخش پایانی این مجمع برگزار شد، هاشم صیامی با ۴۳ رای به عنوان نایب رئبس اول و پریسا بهزادی با ۴۰ رای به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند.

رای گیری برای انتخاب علی کفاشیان به عنوان خبره ورزشی برای حضور در هیئت رئیسه نیز انجام شد که در پایان ۴۱ نفر از اعضا رای به انتخاب وی برای حضور در هیئت رئیسه دادند.

در رای گیری برای انتخاب خزانه دار فدراسیون نیز آقای حمید حنیفه زاده با کسب ۴۳ رای از آرای ماخوذه برای چهار سال به عنوان خزانه دار فدراسیون انتخاب شد.

در انتخابات انجام شده بین حیدری پور (رئیس هئیت دو و میدانی استان هرمزگان) و رستم زهی (رئیس هیئت دو و میدانی سیستان و بلوچستان) به عنوان نماینده هیئت‌های استانی نیز رستمی زهی با کسب ۴۴ رای به عضویت هیئت رئیسه درآمد.

اسبقیان: دو و میدانی جزو اولویت‌های اصلی وزارت ورزش است

محمد شروین اسبقیان معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و رئیس مجمع در پایان این مجمع گفت: «برگزاری مجمع پس از سه سال وقفه همت بسیاری می‌طلبید که خوشحالم مسئولان فدراسیون همت کردند و این کار را به خوبی انجام دادند.»

او ادامه داد: «من هم از جامعه ورزش و خانواده دو و میدانی که در جنگ ۱۲ روزه شجاعانه ایستادند و در کنار نیرو‌های نظامی و مردم قرار گرفتند صمیمانه تشکر می‌کنم. جامعه ورزش و مردم ایران یک بار دیگرتاکید کردند که بر سر اعتقادات و ارزش‌های خود با هیچ گروه و قدرتی معامله نمی‌کنند و با ایستادگی خود یک بار دیگر، موضع گیری قدرتمندانه‌ای انجام دادند.»

اسبقیان با خطاب قرار دادن روسای هیئت‌های استانی خاطر نشان کرد: «روسای هیئت‌های استانی توجه داشته باشند که مجمع عمومی استان‌ها نیز هر سال برگزار شود. خوشبختانه اداره هیئت‌های استانی با سرپرست هم کاهش پیدا کرده و امیدوارم با همت فدراسیون، تعداد اندک هیئت‌های باقی مانده هم با برگزاری انتخابات، از حالت سرپرستی خارج شوند.»

معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به توجه ویژه به این رشته مادر گفت: «من روی دو و میدانی حساسیت بیشتری دارم. چون رشته اصلی من هست و من همین امروز هم با این رشته زندگی می‌کنم. به این رشته اعتقاد دارم و در وزارت ورزش جزو اولویت‌های ماست. آقای دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان هم رشته‌های پایه و پرمدال را مورد توجه ویژه قرار داده و رسیدگی به آن‌ها را در اولویت اصلی خود قرار داده است.»

این مجمع با حضور ۵۱ نفر از اعضا بصورت آنلاین و نیمه حضوری برگزار شد.