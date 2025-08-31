پیگیری مستمر برای انعقاد قرارداد متمم تسهیلات نهضت ملی مسکن

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی بر پیگیری مستمر انعقاد قرارداد‌های متمم تسهیلات پروژه‌های نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ششمین جلسه تخصصی پایش طرح‌های حمایتی مسکن به ریاست حبیب اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و با حضور سایر معاونان ستادی و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها برگزار شد.

در این جلسات که با تاکید وزیر راه و شهرسازی هر ۲ هفته یکبار به صورت منظم و مستمر برگزار می‌شود، چالش‌ها، موانع و موضوعات اساسی در راهبری طرح‌های حمایتی مسکن بررسی و ضمن هم اندیشی راهکار‌های لازم ارائه و موضوعات تعیین تکلیف می‌شود.

در این نشست ابتدا معاون مسکن و ساختمان نکات کلیدی و حائز اهمیت در راهبری طرح مسکن ملی را تشریح و بعد از آن مدیران کل راه و شهرسازی گزارش عملکرد و اقدامات انجام شده در خصوص استفاده از ظرفیت دستورالعمل کمک به تأمین سهم آورده دهک‌های کم درآمد و همچنین افتتاحات هفته دولت را ارائه دادند.

بهره‌مندی از ظرفیت بنیاد مسکن در طرح‌های حمایتی 

همچنین با تاکید وزیر راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گزارشی در خصوص ظرفیت ایجاد شده از محل توسعه اراضی روستایی ارائه داد و مقرر شد بهره‌مندی از این ظرفیت در طرح‌های مسکن ملی و جوانی جمعیت با قید فوریت در دستور کار قرار بگیرد.

تدوین دستورالعمل برای وحدت رویه در آماده‌سازی خدمات روبنایی

طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ادامه ضمن بررسی عملکرد ادارات کل و سایر متولیان در احداث خدمات روبنایی و پشتیبان سکونت در سایت‌های مساکن حمایتی، به لزوم آماده‌شدن خدمات روبنایی از جمله واحد‌های خرد تجاری ضروری، مساجد و مدارس هم‌زمان با ساخت واحد‌های مسکونی تأکید کرد. مقرر شد متولیان در جلسه آتی گزارشی از اقدامات انجام شده و پروژه‌های در جریان ارائه دهند و به منظور وحدت رویه دستورالعملی در این خصوص تدوین و ابلاغ شود.

تاکید بر اهمیت تامین مالی پروژه‌ها

معاون مسکن و ساختمان، در ادامه جلسه و با توجه به اهمیت موضوع تأمین مالی پروژه‌های مسکن ملی، بر پیگیری مستمر انعقاد قرارداد مشارکت مدنی توسط متولیان تأکید کرد. مقرر شد در جلسه آتی علاوه بر ارائه گزارش در خصوص پیشرفت‌ها و آخرین اقدامات انجام شده در این خصوص، گزارشی از انعقاد قرارداد‌های متمم تسهیلات پروژه‌ها از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان ارایه شود. 

همچنین مقرر شد باتوجه به اهمیت رصد و پایش عملکرد کارگزاران در طرح مسکن ملی، جلسه آتی به صورت ویژه به این موضوع اختصاص داده شود.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: نهضت ملی مسکن ، وام مسکن
